Ночью не пропускали, а утром уже была пробка: Петербуржцы рассказали, как попали в Финляндию в первый день открытия границ

Перед тем как пресечь границу, автомобилистам пришлось постоять в пробке. Фото: Читатель "КП"

Окно в Европу отрыто. Больше всего этого ждали, пожалуй, в Петербурге. Ведь ближе всего к Северной столице находится сухопутная граница Россия – Финляндия. С 15 июля Россия сняла ограничение на выезд, и люди уже с утра рванули за бугор. Но не обошлось без приключений. Мы поговорили с туристами, которые пытались первыми выехать в соседнее государство.

НОЧЬЮ РАЗВОРАЧИВАЛИ

Проехать через границу в Финляндию люди пытались еще с полуночи. Например, на пограничном пункте «Торфяновка» таких желающих оказалось четыре автомобиля. Но попытка не удалось, машины развернули.

- Мы ехали семьей из Выборга на свадьбу к друзьям в Финляндию. Виза у нас туристическая. Думали, что ночью будет меньше очередей и быстро проскочим. Хотя, сомнения были, так как ситуация непонятная. Нас развернули пограничники, сказав, что официального документа еще не было. Вернулись обратно, чтобы попытать удачу утром. У нас есть чат, таких же желающих выехать, человек пятнадцать, точно также не впустили, - поделилась с «КП-Петербург» Елена Фомина.

Утром в пятницу люди точно также оказались на границе в неизвестности. Никого не пропускали. По словам очевидцев, сотрудники таможни ссылались на отсутствие официального документа, которое позволит пропускать желающих через сухопутные границы. Документ появился на сайте правительства ближе к 11 часам дня 15 июля. К этому часу у контрольного пункта скопилась автомобильная пробка.

Пограничники не хотели пускать людей без опубликованного на сайте правительства РФ постановления. Фото: Читатель "КП"

- Мы стояли около четырех часов, уже потом объявили, что пропускают - процесс пошел. Нас было машин 20. Те, кто совсем рано приехали, даже разворачивались и ехали обратно. Как только начали пропускать, мы прошли контроль за 20 минут, - рассказал нам петербуржец Вячеслав.

Похожая ситуация была и на «Брусничном». Попасть в Финляндию люди смогли только после полудня.

- Перед нами машин немного было: не больше пяти. Мы подъехали к границе около 13:15 и за 25 минут справились с контролем. Смотрели визу, особенно не допрашивали. Так что, Финляндия, жди. Мы на шоппинг поехали, - похвасталась еще одна туристка Алина.

Напомним, правительство Финляндии с 30 июня отменило коронавирусные ограничения на въезд граждан третьих стран. Эстония, Латвия и Литва отменили ограничения еще раньше. Это значит, что для поездки во все эти страны вам не требуется подтверждение «особых причин» - нужны только паспорт и виза.

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