Третий случай возгорания автобуса произошел в Петербурге за месяц

На Планерной улице горел автобус. Фото: vk.com/spb_today_unreleased

Еще один, третий по счету случай возгорания автобуса произошел в Петербурге. Все инциденты случились с новыми машинами лазурного цвета чуть больше, чем за месяц. И каждый раз огонь возникал в моторном отсеке. На этот раз пожар тушили на Планерной улице.

- На Планерной, напротив дома 55, корпус 1, полыхнул автобус, пассажиры не пострадали, водитель локализовал пожар самостоятельно, - пишут в группе «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» местные жители, снимавшие инцидент с балкона.

По их словам, шофер успел открыть двери и высадить людей на улицу, после чего схватил огнетушитель и залил возгорание в моторном отсеке. Через пару минут к коллеге присоединился водитель другого автобуса, проезжавшего мимо. Общими усилиями пожар был потушен еще до прибытия спасателей.

- 15 июля в 15:35 поступило сообщение о пожаре в Приморском районе. В автобусе горел моторный отсек. В 15:54 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали, - отмечают в городском управлении МЧС. – К ликвидации ЧП привлекалось две единицы техники и 10 человек личного состава.

Марку автобуса спасатели не указывают, а в этом есть смысл. Два предыдущих пожара – 10 июня на Витебском проспекте и 22 июня на Светлановском, произошли с машинами одной модели – МАЗ -203947. После возгораний перевозчик даже снял все новые полученные автобусы этой модели с рейсов, а Комитет по транспорту вызвал в Петербург конструкторов Минского автозавода.

- Специалисты завода предположили, что горение началось в моторном отсеке вследствие попадания масла на горячие части двигателя, - сообщал вице-губернатор Кирилл Поляков, курирующий транспортную отрасль Петербурга.

Проблемы объяснили некачественными деталями, представители завода пообещали все исправить и заменить проблемный гидропривод новым.

В чем причины нынешнего пожара, установят эксперты.

ОБНОВЛЕНО:

По предварительным данным, горел все же не МАЗ.

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