Солист «Руки Вверх» Сергей Жуков: «Надеюсь, что моя песня про Акинфеева станет гимном ЦСКА, как композиция МакSим у «Спартака»

Сергей Жуков пожелал удачи Игорю Акинфееву в новом сезоне РПЛ. Фото: СОЦСЕТИ

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал, что мечтает услышать, как активные фанаты ЦСКА исполняют его песню про Игоря Акинфеева во время матчей Российской Премьер-лиги. Напомним, музыканта и вратаря связывает давняя крепкая дружба – Акинфеев стал крестным отцом дочери Жукова Ники, а сам футболист снялся в нескольких клипах певца и даже записал с ним совместную песню.

В последние годы активные болельщики клубов РПЛ частенько поют на стадионах хиты российских исполнителей. Спартаковцы протяжно запевают «Знаешь ли ты?» от МакSим, а зенитовцы полюбили песню Шнура «В Зените». Вот и Сергей Жуков надеется когда-нибудь услышать на трибунах песню, которую он написал для Акинфеева.

- Игорь сам исполнил мою песню, посвященную ему. Он сделал это в первом сезоне сериала «Евгенич». И я очень надеюсь, что я услышу, как весь фанатский актив дружно скандирует «Акинфей!», а эта кричалка останется с клубом надолго, - поделился певец с «КП-Петербург».

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Жуков следил за выступлением Игоря в прошлом сезоне РПЛ и прекрасно понимает, что год для клуба был очень трудным.

- Концовка футбольного сезона не принесла особых поводов для радости. Но скоро начинается новый сезон, и я, как преданный болельщик, продолжаю верить в команду, и в то, что этот год принесет больше побед, чем предыдущий, - говорит солист «Руки вверх!».

Несмотря на пятое место ЦСКА в прошлом сезоне, Акинфеев вновь стал лучшим вратарем России, сыграв наибольшее количество «сухих» матчей. Жуков не скрывает, что ему тяжело дается игра на столь высоком уровне.

- Как болельщик ЦСКА, я хотел бы, чтобы всегда в воротах стоял такой надежный голкипер, как Игорь. Но только он сам и его самые близкие люди знают, какой ценой дается ему поддерживать себя в форме на протяжении стольких лет. Поэтому пожелаю ему в первую очередь здоровья. Чтобы травмы обходили стороной, - подчеркивает Сергей.

Добавим, что первый матч ЦСКА в новом сезоне РПЛ пройдет против «Урала» в субботу, 16 июля. В этот же день группа «Руки вверх!» даст большой концерт на «Газпром Арене» в Петербурге.

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