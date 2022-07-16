Суд арестовал мужчину за убийство туристки из Петербурга на Валдае

Суд арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве туристки из Петербурга на Валдае Фото: принтскрин видео.

Суд отправил под арест мужчину, подозреваемого в убийстве Екатерины Оружевой, туристки из Санкт-Петербурга, на Валдае в Новгородской области. Об этом следственный комитет рассказал 16 июля 2022 года. Обвинение 39-летнему мужчине из Валдая еще не предъявили, однако улики указывают на него.

- По результатам проведения биологической экспертизы, на предмете, изъятом с места происшествия, обнаружены следы подозреваемого, - рассказали в комитете.

Напомним, что 36-летняя женщина из Северной столицы отправилась в путешествие в Новгородскую область. 10 июля она сообщила близким, что утром вернется домой. Накануне она купила билет на поезд из Валдая. Однако, когда Катя так и не объявилась, родные начали бить тревогу. Туристку начали искать. поискам подключились полицейские и волонтеры.

11 июля житель Валдая нашел ее сумку в сквере недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре с помощью служебно-розыскной собаки в высокой траве недалеко от леса было найдено тело Екатерины.

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 39-летний житель города Валдай. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

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