Сергей Жуков показал своего сына и дал ему выступить на концерте «Руки Вверх» в Петербурге

Сын Сергея Жукова зажег на сцене "Газпром Арены" / Фото: скрин: Газпром арена

На "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге очень жарко. 16 июля 2022 года состоялся долгожданный концерт одной из самых популярных групп нулевых "Руки вверх". Город буквально встал в пробки из-за количества фанатов, которые спешили на выступление звезды. На стадионе собрались 50 тысяч зрителей. Сергей Жуков исполнил свои самые популярные песни, а также устроил фанатам сюрприз. Певец представил своего сына - 12-летнего Энджела Жукова. Мальчик не просто вышел на сцену вместе с папой, а даже исполнил свою песню.

- Невозможно в семье утаить таланты. Так получается, что они (дети, прим.ред.) права все очень музыкальные, талантливые и творческие. Поэтому я хочу, чтобы вы увидели, как дело папы продолжит молодой, талантливый и горячий Энджел Жуков, - представил своего сына Сергей.

Очаровательный парнишка с волосами словно у ангела, что перекликается с его именем, вышел на сцену и зажег не по-детски, исполнив свою песню "На тебя запал". Вместе с ним выступила сестра, одна из дочерей Сергея, Ника.

Отметим, что концерт "Руки вверх" стал для зрителем настоящем глотком ностальгии. Также свои хиты спели Шура и "Акула".

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