«Город из-за нас встал в пробки»: 50 тысяч фанатов зажигают на «Газпром Арене» под «Руки Вверх» и Шуру

Концерт "Руки вверх" в Петербурге собрал 50 тысяч зрителей / Фото: скрин: Газпром арена

Крошка моя, мы по тебе скучали! Фанаты группы "Руки вверх" зажигают на "Газпром Арене" под любимые и знакомые многим с детства песни. Концерт в Санкт-Петербурге ждали целых два года, так как его постоянно переносили из-за коронавирусных ограничений. И наконец он состоялся. 16 июля 2022 года собралось около 50 тысяч зрителей.

- Петь "Алешку" начали уже в метро, - рассказала журналист "КП".

Толпы людей начали собираться у места проведения концерта заблаговременно. Все подходы к "Газпром Арене" были забиты фанатами, которые радостно танцевали от предвкушения.

Жуков зажигает на сцене Фото: Артем КИЛЬКИН

Сергея Жукова встретили бурными аплодисментами и криками.

- Город из-за нас встал в пробки. Еще 10 тысяч человек едут на концерт, - рассказал со сцены Жуков.

Вместе с Жуковым на сцене зажигал и Шура. Он сменил своего друга спустя три песни и спел свои главные хиты, включая "Отшумели летние дожди" и "Холодная луна".

Также хиты спел Шура Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

После этого Сергей Жуков снова вышел на сцену, на этот раз вместе с сыном Энджелом, который спел свою песню "Я запал". Вместе с братом выступила и еще одна дочь Сергея Вероника. Зрители с восторгом приняли ребят.

Концерт "Руки вверх" превратился в небольшой капустник, потому что фанатов даже порадовала певица "Акула".

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