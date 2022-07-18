Вертолет разбился под Петербургом

Под Гатчиной жесткую посадку совершил вертолет Росгвардии. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вертолет Ми-8 Росгвардии совершил жесткую посадку в гатчинском районе Ленинградской области на границе с Петербургом. Винтокрылая машина резко ушла вниз с высоты нескольких метров, после чего, при касании с землей, завалилась набок, сломав винт.

- В Ленинградской области при выполнении учебно-тренировочного совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 авиационной эскадрильи Северо-Западного округа Росгвардии, предварительно жертв и разрушений на земле нет, - сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что машина упала рядом с частными дачными домами, но на некотором удалении, поэтому среди местных жителей пострадавших нет. Все имущество и постройки тоже целы.

Внутри вертолета находились трое человек, они, предварительно, также живы.

Сейчас на место происшествия у деревни Горки выехали специалисты Росгвардии. Причины авиационного инцидента установит специальная комиссия.

Напомним, что год назад также в Гатчинском районе разбился другой вертолет Ми-8 Росгвардии. Тогда жертвами авиакатастрофы стали все три человека, находившихся на борту.

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