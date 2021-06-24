Вертолет Ми-8 упал в районе Гатчины в Ленинградской области

В Ленинградской области упал вертолет. Фото: vk.com/spb_today

В Ленинградской области упал вертолет Ми-8. По сообщениям очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», все произошло возле деревни Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин. Судя по фотографиям, вертолет упал недалеко от поселения. К сожалению, информацию подтвердили «КП-Петербург» и в МЧС.

По предварительной информации, никто из членов экипажа не выжил. Фото: предоставлено "КП"

- К месту выехали спасатели, - сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. - Информации о пострадавших пока нет.

Очевидец Роман, поделившийся с «КП» видеозаписью крушения, рассказал, что от падения образовался огромный черный «грибок» из дыма.

Испуганные местные жители оперативно вызвали на место спасателей. Фото: СОЦСЕТИ

- Далее произошел пожар с дымом. Видел, как рядом «вертушка» летает. Снято примерно в 4-х километрах от места с 9-го этажа, - рассказал очевидец.

Чуть позже выяснилось, что вертолет принадлежит Росгвардии. На борту были три члена экипажа. К сожалению, все погибли.

- Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Росгвардии во время учебно-тренировочного полета, без вооружения на борту, упал в Ленобласти. Предварительно, весь экипаж из трех человек погиб. На место выехала комиссия Северо-Западного военного округа, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного военного округа Росгвардии.

Причины трагедии сейчас устанавливают.

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