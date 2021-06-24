Вертолет Ми-8 упал в районе Гатчины в Ленинградской области

В Ленинградской области упал вертолет. Фото: vk.com/spb_today
В Ленинградской области упал вертолет Ми-8. По сообщениям очевидцев в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте», все произошло возле деревни Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина-Пушкин. Судя по фотографиям, вертолет упал недалеко от поселения. К сожалению, информацию подтвердили «КП-Петербург» и в МЧС.
По предварительной информации, никто из членов экипажа не выжил. Фото: предоставлено "КП"
- К месту выехали спасатели, - сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти. - Информации о пострадавших пока нет.
Очевидец Роман, поделившийся с «КП» видеозаписью крушения, рассказал, что от падения образовался огромный черный «грибок» из дыма.
Испуганные местные жители оперативно вызвали на место спасателей. Фото: СОЦСЕТИ
- Далее произошел пожар с дымом. Видел, как рядом «вертушка» летает. Снято примерно в 4-х километрах от места с 9-го этажа, - рассказал очевидец.
Чуть позже выяснилось, что вертолет принадлежит Росгвардии. На борту были три члена экипажа. К сожалению, все погибли.
- Транспортно-боевой вертолёт Ми-8 из состава авиационной эскадрильи Росгвардии во время учебно-тренировочного полета, без вооружения на борту, упал в Ленобласти. Предварительно, весь экипаж из трех человек погиб. На место выехала комиссия Северо-Западного военного округа, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного военного округа Росгвардии.
Причины трагедии сейчас устанавливают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Разбившийся в Ленобласти вертолет Ми-8 выполнял тренировочный полет
Воздушное судно принадлежит Росгвардии, трое членов экипажа погибли (подробности)
Видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти сняли очевидцы
В распоряжении «Комсомолки» оказалось видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленобласти (подробности)
Появились фотографии с места падения вертолета МИ-8 в Ленобласти
Спасатели МЧС потушили пожар на воздушном судне, есть погибшие (подробности)