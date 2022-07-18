Проваливший ДНК-тест внебрачный сын Александра Абдулова назвал свою главную мечту

48-летний мужчина похож на своего знаменитого отца. Фото: соцсети

Драма вокруг детей Александра Абдулова с каждым разом все сложнее. Известный актер театра и кино при жизни славился любвеобильностью, и после смерти стали объявляться его внебрачные дети. Официально же у артиста одна дочь от Юлии Мешиной – 15-летняя Евгения родилась незадолго до кончины отца.

Несколько лет назад о своем родстве с Абдуловым заявил музыкант из Петербурга Сергей Шиподько (фамилия по матери, – прим.ред). Мужчина до сих пор пытается доказать, что является сыном актера, и прошел очередную экспертизу ДНК, которую ему сделали на программе «Пусть говорят».

Артист Абдулов якобы крутил в молодости роман с петербургской студенткой.

- Вероятность, что я родственник - всего 30%, но меня изначально предупреждали не ждать чего-то другого. Они ведь брали ДНК дальних родственников отца, не его родной дочери, например. Это все туфта, - рассказал «КП-Петербург» 48-летний Сергей Абдулов. – Я его сын, мне не нужны доказательства. Мы похожи внешне, по характеру.

Внебрачный сын Абдулова мечтает встретиться со своей единственной сестренкой Евгенией. Но пока мать девочки препятствует этому общению. Юлия Мешина не хочет участвовать в публичной «дележке» ее покойного мужа.

- Я пытался пойти на контакт с Юлией, но она вообще не хочет трогать эту историю. И с сестрой Евгений я бы с удовольствием общался. Пока она несовершеннолетняя, за нее отвечает мама. Может быть, когда повзрослеет, сама выйдет на связь. При условии, если ей это общение нужно. Я был бы счастлив, - признался сын артиста. – Я уже много раз говорил, мне не нужно наследство отца и не хочу на его имени наживаться.

Внебрачный сын мечтает встретиться с сестрой по отцу. Фото: соцсети

О звездном отце Шиподько узнал от матери в 2016 году, когда та была при смерти. Женщина призналась, что в молодости у нее был бурный роман с Абдуловым, а как только он закончился, она узнала о беременности. Ребенка было решено сохранить. Когда мальчику исполнилось три годика, его мать решила показать наследника Абдулову. Но это оказалась была первая и последняя встреча отца с Сергеем - Абдулов отказался от него.

У предполагаемого внебрачного сына Абдулова с детства актерские способности. Сергей поступил на театральный факультет, о выучился на актера, 16 лет работал в кукольном театре. В 2019 году создал передвижной кукольный театр, в котором до сих пор играет. Одновременно основал музыкальную группу «Паровоз До Кубы». Сейчас Сергей открывает свой передвижной кукольный театр имени Александра Абдулова.

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