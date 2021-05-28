«Перед смертью мама раскрыла правду»: Музыкант из Петербурга объявил себя внебрачным сыном Александра Абдулова

Кирилл (справа) утверждает, что внебрачный сын артиста Абдулова (слева) Фото: GLOBAL LOOK PRESS/соцсети

"Сын, мне осталось недолго. Но ты должен знать правду. Твой отец - артист Александр Абдулов". Такую историю вспоминает 47-летний музыкант из Санкт-Петербурга Сергей Шипотько. Он уверяет, что всю жизнь не знал, кто его отец. Мать скрывала от него это. И лишь в 2016 году, когда женщина была при смерти, она решила признаться своему сыну, что он якобы потомок известного артиста...

"В ДЕТСТВЕ НАДО МНОЙ СМЕЯЛИСЬ, КОГДА Я ГОВОРИЛ ПРО ИЗВЕСТНОГО ОТЦА"

- Мама мне в детстве говорила, что я сын артиста, но какого именно, никогда не упоминала, - поделился с "КП-Петербург" Сергей Шипотько (сейчас на своей странице в соцсети он уже поменял фамилию на Абдулов - прим.ред.). - Все это была как шутка. И вот в 9 лет я посмотрел фильм "Пираты XX века". Там бегал Николай Еременко. Красивый такой. И я красивый. И вот я побежал и всем рассказал, что это мой папа. Все дети надо мной смеялись. И мама тоже смеялась. И я понял, что это не он. И все, эту тему больше не поднимал.

Музыкант, по его словам, узнал об отце несколько лет назад Фото: СОЦСЕТИ

Сергей уверяет, что мама решила признаться, когда получила серьезную травму - перелом тазобедренной кости и предплечья. Она была уже в пожилом возрасте, поэтому врачи хороших прогнозов не давали. Состояние женщины было тяжелое.

- В конце 2016 года она рассказала мне, что встречалась с Александром Абдуловым, у них был бурный роман, - продолжает музыкант. - Они познакомились, когда мама приехала в Москву, она часто там бывала. Она у меня была театралкой, часто ходила на представления, собирала открытки и пластинки артистов, любила музыку. И вот где-то в Москве они пересеклись, как именно завязались отношения, я не знаю. Встречались, наверное, около полугода. А потом поссорились: мама поняла, что она не одна у него такая. И сказала ему, что выходит замуж, после этого уехала. Но замуж она так и не вышла. Когда я родился, ей было 23 года. Родственники мамы были довольно обеспеченные, поэтому в деньгах она не нуждалась. А Абдулов - мужчина красивый, видимо, поэтому она и решила сохранить ребенка.

У музыканта свой театр кукол Фото: СОЦСЕТИ

"Я БЫ ГОРДЛИЛСЯ ОТЦОМ, ЕСЛИ БЫ БЫЛ ПОДРОСТКОМ"

Сергея Александр Абдулов, как утверждает, музыкант видел только один раз.

- Она ездила один раз, когда мне было три года. Но он сказал маме, что не примет ребенка, - заявляет Сергей. - Смысл в том, что он попросил маму не распространяться об этом. У него таких сыновей много. Мама мне сказала: "Ты не один такой. Поэтому тебе не говорила об отце". Однако сразу после этих слов я сразу вспомнил время, когда Абдулов умер. Это было начало 2008 года. У меня был хороший период в жизни. Моя музыкальная группа "Паровоз до Кубы" ездила в тур, выступала с группой "Король и шут". Мы были на волне. Но мама мне все время звонила и спрашивала, как я себя чувствую. Почему она мне звонила, я тогда не понял. А она сама, видимо, хотела мне сказать про отца, но потом решила не делать этого.

Артист Абдулов якобы крутил в молодости роман с петербургской студенткой

При этом музыкант утверждает, что новость об известном отце воспринял без особых эмоций.

- Никак не воспринял, мама умерла, папа оказался тоже мертвый, - делится Сергей. - Я не знаю, если бы мне было 15 лет, я бы гордился. Но сейчас мне хочется найти других внебрачных детей отца. Я думаю, они есть.

Музыкант живет в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

"НА НАСЛЕДСТВО НЕ ПРЕТЕНДУЮ"

Сергей также утверждает, что сделал тест ДНК. В качестве родственницы артиста Александра Абдулова, по его словам, выступала племянница Абдулова Александра из Смоленска.

- Тест ДНК показал, что мое родство с Абдуловым 50 на 50. Может - да, а, может, и нет. Ну ДНК такая вещь, - рассуждает музыкант. - С вдовой отца я пытался связаться. Но там все закрыто. Но я ни на что не претендую. Наследственные вещи мне не нужны. У меня есть свой театр кукол и музыкальная группа, мне этого хватает. Зато я понял, что похож на своего дедушку по линии отца. И вот у меня есть в жизни люди, к которым я имею какое-то отношение...

К сожалению, пока подтверждений словам Сергея нет.

Мать музыканта умерла Фото: СОЦСЕТИ

Также отметим, что у звезд часто появляются внебрачные дети и даже внуки. Правда, рассказы таких "детей" не всегда реальны. Например, совсем недавно петербурженка утверждала, что родила ребенка от артиста Ивана Краско. Что интересно, другая женщина почти в это же время уверяла, что воспитывает ребенка от сына Ивана Краско - Андрея Краско. Оба рассказа оказались выдумкой.

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