Успенская забыла слова песни, а Бьянка обнажила трусы: Казусы фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга»

Басков только и успевал отпускать шутки, одна из них прилетела и в адрес Успенской Фото: Артем КИЛЬКИН

Белые ночи – время романтики. Но пока одни устраивают свидания на крышах Петербурга, а другие наслаждаются закатом у Невы, российские звезды отжигают в Ледовом дворце. Там с 18 по 20 июля проходит фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга», собравший сливки отечественной эстрады.

Съехались на него и те, кто уже не первый десяток лет на сцене, и те, кто только недавно выпустил свой первый хит. Короткие юбки сменяют элегантные платья, пиджаки – джинсовки, туфли – кроссовки и так, один за другим, звезды борются за внимание зрителей. Рассказываем, кому удалось завоевать аплодисменты публики, а кто сумел разочаровать поклонников.

Ведущими фестиваля стали Елена Север и Николай Басков Фото: Артем КИЛЬКИН

ЗАБЫТЫЙ МИКРОФОН

Неважно, ради какой звезды ты бы пришел на фестиваль, сначала предстоит насладиться речами ведущих. В этом году их было четверо. В первый день блистали Люся Чеботина и ЮрКисс, о романе которых давно судачат поклонники. Правда, блеск их оценили далеко не все.

Но ради звезд заикающегося ведущего можно было и потерпеть. В первый день фестиваля на сцену выходили молодые и амбициозные – в основном те, кто добился славы с помощью соцсетей. Это и Ваня Дмитриенко с хитом «Венера-Юпитер», и Dabro c гимном прошлого лета «Услышит весь район», и скрывающая за маской лицо Тендерлибае с песней «Игрушка». Если эти имена вам ни о чем не говорят, то следующий артист точно знаком многим.

Правда, прославился он не своими песнями, а романом с телеведущей Ольгой Бузовой и сделанным с помощью пластики прессом. Но ни первое, ни второе не мешает ему отлично петь. Это он доказал и на фестивале. Только вот вначале растерялся - звезде забыли вынести микрофон. Дава исполнил песню «Обнулила нас», которая была выпущена как раз после расставания с Бузовой, поэтому так запомнилась поклонникам.

Своим мини Любовь Успенская поразила не только зрителей, но и ведущего Фото: Артем КИЛЬКИН

УСПЕНСКАЯ В МИНИ

Второй день фестиваля собрал настоящую элиту российской эстрады. Ведущим этого «праздника жизни» стал сам Николай Басков, который своими шутками и анекдотами хорошо разбавил царившую на сцене атмосферу лоска и пафоса. Первая из шуток полетела в адрес Любови Успенской, которая вышла на сцену в сверкающем мини.

- Чем дольше в шоу-бизнесе, тем короче юбка, - с улыбкой заметил Басков.

За время фестиваля певица успела сменить три наряда. На смену блестящему мини пришло черное платье в пол с открытыми плечами, а уже за ним певица надела платье-сетку, под которым оказались лишь топ и черные леггинсы. Но далеко не это поразило поклонников, а то, как Успенская держалась на сцене.

На высоких каблуках певица еле передвигалась. Выступала она только в дуэтах, поэтому ее все время поддерживали за руку коллеги. Свое твердое плечо подставили Сосо Павлиашвили, Николай Басков, Александр Панайотов и Алексей Чумаков. Ситуацию это не спасло – певица забывала слова песен.

В помощь ей на сцене были экраны, транслирующие текст, но все тщетно. Артистка, которая не первый десяток лет на сцене, спотыкалась на словах и пела не в такт музыке, зато высокие ноты все еще брала успешно. Вытягивать выступления приходилось мужчинам. Николай Басков и вовсе встал ради Успенской на колено и пополз собирать цветы, которые протягивали поклонники. Всем давно известно, что между артистами хорошие отношения, пример тому и недавно подаренный Любови котенок.

За время концерта Любовь Успенская успела дважды сменить наряд Фото: Артем КИЛЬКИН

- Коля самый красивый и щедрый. Он подарил мне котенка! А обещал большую любовь, я так верила, надеялась! Но на самом деле этот маленький котенок и есть наша большая любовь, - отметила перед выступлением артистка.

- Хоть кто-то из моей семьи хорошо живет, - парировал ей Басков.

«ГРИША, ТЫ ЛУЧШИЙ!»

Григорий Лепс выступил уже в качестве народного артиста России Фото: Артем КИЛЬКИН

С охапкой цветов Успенская и вовсе еле ушла со сцены, передвигаться певице явно было нелегко. Пройтись на шпильках в 68 лет может далеко не каждая дама, но карьере солидные годы – не помеха. Это доказал и Григорий Лепс, буквально на днях отметивший свое 60-летие. Он был безупречен, как и всегда.

- Гриша, ты лучший! – кричали в зале.

Черный костюм, очки и сногсшибательная харизма поразили всех. Спеть на сцену с артистом вышли молодые музыканты ЮрКисс и ВладиМир. На их фоне Лепс выглядел еще более ярко, а про голос не будем и говорить.

Николай Басков исполнил песню "Зараза", которую многие считают хитом Григория Лепса Фото: Артем КИЛЬКИН

Удивительно, что Лепс и Басков оказались на одной сцене. Дело в том, что приятелей давно сравнивают. Очередным поводом для оценки стала песня «Зараза». На концерте ее спел Басков. Но все подпевали ее так, как поет эту песню Лепс.

- Кто-то вообще знает, что это песня Баскова? - до сих пор обсуждают слушатели в соцсетях.

Валерия появилась на публике в белом платье в пол Фото: Артем КИЛЬКИН

ОТКРОВЕННАЯ ПОЗА БЬЯНКИ

Блеснула в этот вечер и Валерия. В белом платье в пол звезда выглядела нежно. В противовес ей на сцене появилась Бьянка. Все же еще помнят королеву русского RNB? С тех пор как она получила это звание, Татьяна Липницкая сильно преобразилась. В нулевых девушка была настоящим секс-символом. Ее клипы с танцами в откровенных нарядах крутили по всем каналам. Теперь на смену танцам пришли посиделки.

Поза Бьянки вызвала много вопросов у зрителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Бьянка сильно поправилась. Как сама она заявляла, это произошло из-за гормонального сбоя. На сцене певица появилась в объемном наряде и, пока девушки на фоне плясали, она восседала на кресле не в самой удачной позе, обнажив свое нижнее белье.

Когда две трети концерта уже прошли, Басков вынужден был уехать. Вслед за ним покидать зал начали и зрители, которые решили не дожидаться выступления других артистов.

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