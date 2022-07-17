Запыхавшийся Сергей Жуков, блистательное выступление его детей и помолодевший Шура: Как Петербург отжигал на концерте «Руки Вверх»

"Руки Вверх" в очередной раз собрали целый стадион поклонников ФОТО: Газпром Арена
«А он тебя целует, говорит, что любит. И ночами обнимает...». Эхо от этих песен сегодня разносилось далеко за пределами "Газпром Арены". Фанаты группы "Руки Вверх" спустя два года, наконец, дождались выступления их группы. Из-за наплыва поклонников часть города встала в пробку. А стадион собрал 50 тысяч зрителей. Тут и Сергей Жуков, и его сын, и даже Шура. Рассказываем, как город зажигал под "Где же вы, девчонки".
НЕОБЫЧНАЯ ПРОСЬБА
Очередь на стадион била все рекорды, даже с учетом любви фанатов к "Зениту". Стоять в ней приходилось по 50 минут. Но что не сделаешь ради «Крошка моя, я по тебе скучаю!». Как раз эта композиция и взорвала зал с первых минут концерта.
- Хочу попросить о том, о чем обычно не просят на концертах, - обратился к поклонникам Сергей Жуков. - Хочу, чтобы все взяли и закрыли глаза. Чтобы вы оказались не в 2022 году на концерте, а на школьной дискотеке в 2001 году или в лагере в 1996 году. Вспоминайте первый медленный танец, первый поцелуй.
Концерт группы "Руки Вверх" собрал на стадионе тысячи петербуржцев
Фото: Артем КИЛЬКИН
К чему ведет артист, все догадались сразу. Конечно это песня «Когда мы были молодыми». Правда в самом начале концерта Жуков пообещал, что «болтать» много не будет. Обещание не сдержал - каждая песня сопровождалась речью.
- Он сам вообще петь будет? - не сдерживались фанаты в ожидании «Чужие губы тебя ласкают».
СЮРПРИЗЫ В СТУДИЮ!
Понять артиста можно - стадионный концерт дело нелегкое. Тут и запыхаться не грех. Длинные паузы между любимыми хитами группа компенсировала сюрпризами. Первым из них стал выход на сцену любимца шальных 90-х. Перед зрителями предстал... Шура! Певец выглядел помолодевшим.
Под "Алешку" парочки соединялись в танце
Фото: Артем КИЛЬКИН
Это был не единственный сюрприз для зрителей. Следом еще выступили певица Акула (Оксана Почепа). А гвоздем номера стали дети Жукова. Сын вокалиста Энджел взорвал зал своей личной песней "Я на тебя запал".
- В семье не утаить таланты, - улыбнулся Жуков.
Вместе с Энджелом на сцену вышла и его сестра Вероника Жукова. Сергей признался, что в зале за выступлением наблюдали еще его жена и мама.
«ЗАТРОИВШИЙСЯ» ЖУКОВ
Тысячи людей спели песню "Крошка моя" и другие хиты группы вместе с Сергеем Жуковым
Фото: Артем КИЛЬКИН
Романтики в этот вечер на стадионе было хоть отбавляй. Под «Алешку» парочки соединялись в танце, под «Чужие губы» изливали эмоции. Для этого, как оказалось, не нужны ни спецэффекты, ни гора танцоров на сцене, ни масштабные декорации. Их на концерте и не было. Это же Сергей Жуков - артист близкий к народу.
Лишь в один момент фанаты в этом усомнились, когда в глазах у них начало «троиться». На сцене они увидели не одного Сережку, а целых пять, если не семь. С огромными масками в виде лица Жукова на сцену вышла подтанцовка.
Испытанием для фанатов стала давка в метро по пути домой
Фото: Артем КИЛЬКИН
Руки в этот вечер зрители успевали опускать, да оно и не нужно было. Стадион скандировал - «18 мне уже». Именно на этой песне концерт и закончился, с ней же поклонники грубы покидали стадион. Это оказалось задачей непростой - минимум 10 минут требовалось отстоять в очереди каждому желающему попасть в метро.
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