Петербуржцам предложили проголосовать за цвет новых «ретро-трамваев» для центра города

Пока что лидирует ярко-красный вариант. Фото: vk.com/spb

Жителям Петербурга предложили решить, какого цвета будут новые трамваи, которые со следующего года начнут курсировать в исторических районах города. Вагоны в ретро-стиле по заказу Северной столицы построят на Урале, их внешний вид был рассекречен совсем недавно. А теперь осталось определиться с цветовой гаммой.

- В схеме окраски предложены три варианта классических сочетаний цветов: глубокий зеленый, ярко-алый, насыщенный вишневый, - сообщается на странице Правительства Петербурга ВКонтакте, где и проходит голосование.

Пока что с небольшим отрывом (37%) лидирует ярко-алый, который красили вагоны в 90-е и 2000-е годы. Зеленый и вишневый, также имеющие историческую отсылку, чуть уступают (30 и 32% соответственно).

А в комментариях горожане вспоминают, что раньше окраска зависела от парка, которому принадлежал трамвай, поэтому необязательно выбирать один вариант.

Напомним, что в 2023 году Петербург получит 12 двухсекцонных моделей «Петроградка» и 42 3-секционных состава «Коломна» по названиям районов, где они будут курсировать.