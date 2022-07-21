Полиция застрелила пьяного дебошира, набросившегося с ножом на жену и пятерых детей в Петербурге

Полиция застрелила пьяного мужчину в Петербурге, бросавшегося с ножом на жену с пятерых детей Фото: принтскрин видео.

"Нож убирай! Нож убирай!". Это кричала жена своему пьяному супругу, который в неадеквате набросился на нее и пятерых маленьких детей. Ночью 21 июля 2022 года в полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступило тревожное сообщение. В поселке Солнечное в частном доме 45-летний мужчина бросался с ножом на свою супругу. В доме находились еще пять маленьких детей в возрасте от года до 11 лет. Перепуганная женщина заперлась вместе с ними в комнате и молила о помощи. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- На место быстро приехал наряд патрульно-постовой службы полиции. Дебошир сразу вышел в стражам порядка, держа в руках нож, и стал бросаться на них, - рассказали в управлении.

Мужчине кричали, чтобы он бросил нож. Однако он продолжал бросаться на всех вокруг. К уговорам остановиться присоединилась и жена неадеквата. Но тот, обезумев от агрессии и алкоголя, начал наступление на полицейских.

- Не остановил его и предупредительный выстрел одного из них. В связи с реальной угрозой жизни полицейского в соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник применил табельное оружие на поражение, - рассказали в полиции.

Пуля попала прямо в грудь мужчине. На место сразу же была вызвана скорая помощь. Но мужчина скончался на месте во время реанимационных действий.

Известно, что погибший был неоднократно судим. Пострадала ли женщина с детьми, не уточняется.

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