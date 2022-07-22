«Вы пришли ко мне излечиться»: Лолита высмеяла курсы инфоцыганки Блиновской, предложив свое решение всех проблем

Своим поклонникам Милявская посоветовала на подобные курсы не ходить Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для Лолиты Милявской лето – разгар рабочего сезона. Буквально пару дней назад певица выступила в Москве, а уже 21 июля приехала с концертом в Петербург. На крыше Roof Place ее ждали с нетерпением. К удивлению петербуржцев, привыкших к задержкам на подобных мероприятиях, свой концерт Лолита начала вовремя. Не помешала ей выйти на сцену и полученная недавно травма.

- Два дня назад навернулась в Москве перед сценой, поэтому даже каблуки надеть не могу. Я уже в том возрасте, когда лечь могу, но вот встать… - поделилась с поклонниками певица, потянувшись за цветами, которые те ей протягивали.

Со сцены Лолита успела и позаигрывать с фанатом Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Тем не менее, плясать Лолите это не помешало. Вздыхая от боли, она веселилась вместе со своими фанатами. Некоторые из них ей особенно приглянулись.

- Вон тот мужчина хоть улыбаться начал, жвачку жует, - обратилась к незнакомцу певица после исполнения очередного хита. - Уже полконцерта на вас смотрю. Вы все не улыбаетесь, а я вас хочу!

После такого заявления зал разразился смехом и аплодисментами. Разглядеть, что за соблазнительный красавец привлек внимание звезды, нам не удалось. Слишком уж много мужчин собралось в этот вечер на площадке.

- Я знаю, почему многие ходят ко мне на концерты. Потому что у меня есть мантра. Это волшебная мантра. Если ее петь, то она изгоняет весь негатив. Я сейчас прям чувствую себя некой Блиновской. Кто знает, кто такая Блиновская? Кто из вас, твою мать, попал уже на это? Ну ничего, вы пришли ко мне излечиться. Можно было не посещать никаких курсов, а спеть эту мантру. Вы почувствуете сразу облегчение. Поэтому, чтобы не попадать на всякие тренинги, помните старуху Милявскую, - раскритиковала певица давно обсуждаемые марафоны личностного роста от блогера Елены Блиновской.

Даже с больной ногой певицы отжигала на сцене Фото: Даниил ОПАРИН

Той самой волшебной мантрой оказалась песня «Пошлю его на…», которая появилась на свет задолго до марафонов Блиновской. В этот вечер певица, кстати, неоднократно заводила речь о собственном возрасте, его преимуществах и минусах.

- Смотрю со сцены на тех, кого могла бы родить, - вздохнула Милявская. – Есть вещи, о которых вспоминаешь только с возрастом. Вспоминая Настю Ивлееву, которую я очень люблю, мне вот никто никогда не дарил бухлишко. А я ведь не последняя девственница шоу-бизнеса, поэтому мои воспоминания в основном о шампанском! Перед поездом обязательно тяпну. Так хочу! Имею право.

Поклонники проводили певицу овациями Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Спорить с певицей никто не стал, поддержали овациями. Напоследок певица спела свой молодой хит «На Титанике» и бросила в зал неоднозначную фразу.

- Да, мне пятьдесят восемь с половиной, но я все равно хочу! – низким голосом прошептала Лолита.

Чего именно хочет звезда, остается лишь догадываться.

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