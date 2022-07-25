Новый образ Крида, обморок фанатки и клип Зиверт: Чем запомнился второй день фестиваля VK Fest в Петербурге

Главной звездой вечера стала группа "Звери" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Два дня подряд парк 300-летия Петербурга был самым желаемым местом молодежи и не только. Здесь 23 и 24 июля проходило долгожданное летнее событие VKfest. И не случайно оно было таким ожидаемым, ведь в прошлом году его не проводили из-за пандемии. В этот раз организаторы подарили настоящий праздник, который собрал тысячи фанатов. Показываем, чем запомнился второй день фестиваля.

ЗАЙЦЕВ НЕТ!

Чтобы попасть на фестиваль, нужен билет. Они, к слову, стоили по 7 тысяч рублей за два дня и по 4 тысячи за один день. Но разве это повод огорчаться, нашлись те, кто пытались схитрить и перелезть через забор. Его хоть и охраняли грозные парни в черных футболках, кому-то удавалось осуществить свой коварный план. Но с охранниками шутки плохи. "Зайцев" ловили на раз-два и выдворяли обратно. Даже самым быстрым не удавалось убежать.

Фанаты встречи с артистами просто не могли дождаться Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С погодой во второй день повезло. Хоть синоптики и обещали дождь в воскресенье, но ни одной капельки не пролилось на зрителей. Так что щечки фанаток были мокрыми только от слез. Во время выступления певец Джони спустился со сцены и обнял одну из поклонниц. Та не смогла сдержать эмоций и разревелась.

The Hatters устроили рок-феерию на сцене. Фронтмен группы Юрий Музыченко перед выступлением признался «КП-Петербург», что покидать Россию вслед за своим другом и лидером группы Little Big Ильей Прусикиным не собирается.

- Зачем нам уезжать, нам и тут хорошо. Мы и из Петербурга не хотим переезжать. Иммигрировать - это его выбор. Мы каждый день созваниваемся, но скучаем,- сказал Музыченко.

ЗИВЕРТ ЭКОНОМИТ НА МАССОВКЕ

Раскачивать публику после «Шляпников» принялась Зиверт. Эпатажная артистка вышла с кучерявой гривой и в облегающем эротичном костюме. Подпевал весь зал. Не мудрено: последние два года ее песни в каждом хит-параде популярных радиостанций. Артистка решила воспользоваться любовью фанатов.

Взорвала публику и группа The Hatters Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я снимаю клип на свою песню и предлагаю вам всем поучаствовать в нем. Запомните эти простые движения и повторяйте их, пока я не скажу "хватит!" - махая руками и двигая бедрами, толковала Зиверт.

Открывать второй день фестиваля должен был Эльдар Джарахов, но из-за его сложного номера выступление пришлось перенести в самый конец. Все из-за «машины времени». Но все в итоге получилось эффектно. Джарахов заехал на сцену на автомобиле. За сценой артист признался, что больше не будет блогером и попробует себя в другой профессии.

- Я сказал это серьезно. Хочу попробовать в стриптизе. Видели мою охрану, крепких и красивых парней? С этими ребятами сделаем свое шоу. Скоро увидите, - убеждал журналистов Эльдар.

Эльдар Джарахов выехал на сцену на машине Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"РОМА, ИЗВИНИ"

Расписание выступлений сдвинулось на полчаса. Толпа долго ждала своего кумира и уже начала скучать.

Егор, Егор, - кричали нетерпеливые.

Не было его и следующие 30 минут. Громкое появление Егора Крида развеяло все печали фанаток. Правда, в секс-идоле молодежи уже сложно было узнать прежнего кумира. Рэпер появился в пляжный шортах и очках, отрастил волосы.

- Давайте сейчас все присядем на карточки, - попросил Егор. - Все-все-все садитесь вниз. Молодцы. Кому-то плохо в толпе?

Во время выступления Егора Крида поклоннице стало плохо Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из толпы закричали фанатки, что одной девушке стало плохо. Ради нее Крид остановил концерт.

- Я не начну петь, пока человеку не помогут, - добавил рэпер.

Но закончилось все хорошо. Девушку вытащили из толпы и оказали помощь.

Зафиналила фестиваль группа «Звери». Под залпы фейерверка и «я ухожу, ухожу красиво» Рома Зверь попрощался с поклонниками до следующего концерта, а VK fest - до следующего года.

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