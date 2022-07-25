Турист из Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии

В горах Кабардино-Балкарии погиб турист из Петербурга / Фото: МЧС КБР

Трагедия произошла в горах в Кабардино-Балкарии. При походе по горной местности турист из Санкт-Петербурга погиб в горах Кабардино-Балкарии, упав в ущелье. Его искали более суток. В ночь на 25 июля 2022 года мужчину обнаружили. Он был уже мертв. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС республики.

- В восемь часов вечера 24 июля 2022 года в управление МЧС поступило сообщение о том, что на горе Бука-Баши на высоте 2500 метров, участник туристической группы упал в ущелье, - сообщили спасатели.

Оказалось, что группа выдвинулась в горы в составе девяти человек, однако свой маршрут в МЧС они не зарегистрировали. На поиски упавшего петербуржца сразу же направились девять спасателей, однако из-за темноты туристов они не нашли.

Поиски возобновились в 7:30 часов утра 25 июля. На этот раз отправилась бригада из 15 человек. Вскоре погибшего нашли.

Еще двум туристам нужна помощь в спуске / Фото: МЧС КБР

- Спасатели обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга без признаков жизни, спустили в поселок Эльбрус и передали оперативно-следственной группе правоохранительных органов, - сообщили в МЧС.

Известно, что еще двум участникам туристической группы нужна помощь в спуске с горы. Работы усложняются труднопроходимостью на данном участке местности.

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