В горах Северной Осетии нашли тело туристки из Ленобласти, унесенной селевым потоком

В горах Северной Осетии нашли тело пропавшей туристки из Ленобласти. Фото: СОЦСЕТИ / ГУ МЧС по Северной Осетии

Спасатели МЧС завершили поиски туристки из Ленобласти, которую 10 августа унесло селевым потоком в горах Северной Осетии. Напомним, 62-летняя Светлана находилась в палатке вместе с мужем во время ЧП. Каким-то чудом мужчина уцелел, а вот его супругу унесло вниз по склону. Пара была не новичками в туризме, а опытными путешественниками. В походы они ходили около 10 лет. Даже Эльбрус покорили.

К сожалению, шестидневные поиски закончились трагичной новостью.

- Тело туристки действительно нашли. Оказалась в пойме реки, - подтвердили «КП-Петербург» в ГУ МЧС по Северной Осетии.