Джарахов и Музыченко впервые назвали настоящие причины переезда группы Little Big в Америку

Илья Прусикин и Софья Таюрская месяц назад покинули Россию. Фото: соцсети

О своей иммиграции из России Илья Прусикин и Софья Таюрская из Little Big объявили месяц назад, но про их переезд говорят до сих пор. Одни осуждают сбежавших музыкантов, другие не торопятся с выводами. Из-за чего на самом деле Прусикин со своей девушкой Софьей уехали в Америку, впервые рассказали их друзья - Эльдар Джарахов и Юрий Музыченко.

Илья Прусикин и Джарахов начинали свою блогерскую карьеру вместе. Снимали видео и создали совместный проект по производству роликов «КликКлак».

- Ильич (речь про Прусикина, - примеч.Ред.) полностью оставил «КликКлак», передав его нам. Он там (в общем бизнесе – прим.Ред) не принимает никакого участия. Илья заслужил, чтобы развиваться в Европе и Америке, - сказал Джарахов. – Еще у нас упал блогерский доход в тех соцсетях, которые нельзя называться.

Юрий Музыченко (слева) и Эльдар Джарахов (справа)

Еще один товарищ Ильича – Юрий Музыченко, фронтмен группы The Hatters пожаловался «КП-Петербург», что сильно скучает по другу.

- Ребята хотят развиваться за границей, в России не понимают их музыку так, как на Западе, - сказал Музыченко. – Мы созваниваемся каждый день, скучаем. Сами уезжать из России мы не хотим.

Илья Прусикин и Софья Таюрская вдвоем уехали в США, их другой солист группы Антон Лиссов остался в Петербурге, где у него другая группа Jane Air. Спустя несколько недель после того, как музыканты мигрировали, те выпустили клип, в которой раскритиковали спецоперацию на Украине.

Тем не менее Little Big планируют зарабатывать деньги в России. На осень у группы запланированы концерты, в ноябре выступят в родном Петербурге.

Напомним, Little Big далеко не первые артисты, которые сбежали из родной страны. Большой критики со стороны публики подверглась Чулпан Хаматова, которая иммигрировала в Латвию и откуда сейчас поливает грязью родину, также публика не может простить Максима Галкина. Он сейчас с Аллой Пугачевой и двумя детьми обосновался в Израиле.

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