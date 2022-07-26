Бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» рассказал, как Анна Линникова выглядит без макияжа

Анна переехала в Петербурга из Оренбурга ФОТО: соцсети

Каково быть первой красавицей на Руси? На этот вопрос с сегодняшнего дня с чистой совестью может отвечать 22-летняя студентка из Петербурга Анна Линникова, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия 2022». Пока красавица готовится к новым показам, съемкам, пресс-конференциям и интервью, «КП-Петербург» задалась вопросом, а каково же встречаться с такой леди? Ответить на него согласился бывший возлюбленный Анны - модель и продюсер Артемий Журавлев.

На конкурсе красавица представляла Оренбург ФОТО: missrussia.ru

- Как вы познакомились с Анной, и чем она покорила ваше сердце?

- Мы познакомились на студии. У нее была съемка, а я ассистировал продюсеру. Меня зацепили ее глаза. Мы долго переглядывались, через несколько дней решили встретиться. Встречались чуть больше года. Расстались из-за того, что не сошлись характерами.

- А какой у Анны характер?

- Она нежная, мягкая, себя не выпячивает. Когда она с друзьями, то занимает много пространства, может лидерские качества проявить. Амбициозная, всегда стремилась больше работать, часто книги читала, праздно время не проводила.

Без макияжа, по словам бывшего возлюбленного, Анна все также красива ФОТО: соцсети

- Она переехала из Оренбурга в Петербург ради учебы?

- Да, и возможностей здесь больше. В Москву не поехала, потому что в Петербурге спокойнее, а Аня спешку не любит. Поступила в университет, по направлению PR, но учебу, насколько я знаю, не закончила.

- Правда? Сейчас ее все называют «студенткой из Петербурга».

- Возможно, она восстановилась или перепоступила, но учебу точно бросала – не видела в образовании практической пользы. Покупала курсы разные, но это не профильное образование.

- Была у нее на тот момент какая-то мечта или глобальная цель?

Анна мечтает покорить Голливуд ФОТО: соцсети

- Вообще она мечтала сниматься в американских фильмах, блистать в Голливуде. Хотела наработать как можно скорее нужные связи и знаю, что какие-то у нее уже есть. Она еще с 2020 года мечтала поучаствовать в этом конкурсе, а потом и в «Мисс Мира». Она верила в свою победу, часто об этом говорила, но переживала, хотела, чтобы на нее обратили внимание.

- В школьные годы она тоже была первой красавицей?

- Она еще в подростковом возрасте начала зарабатывать с помощью модельного бизнеса, поэтому в школе появлялась редко. Ухажеры у нее были всегда, причем из старших классов.

- Вы никогда не ревновали? Много было конкурентов вокруг?

- Конкурентов у мены не было. Она была верной, меня это никогда не страшило. Беспочвенная ревность – это уже мои проблемы.

Несмотря на красивую фигуру, девушка может позволить себе и бургеры ФОТО: соцсети

- Раскройте секрет, без макияжа, Анна так же красива?

- Для меня так было даже лучше. Без него она мне нравилась больше. Я в принципе не люблю макияж, из-за того, что связан со всей этой индустрией. Мне макияж кажется чем-то немного вульгарным и приевшимся, а натуральная красота вызывает восхищение. Сама Аня тратила много времени и ресурсов, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. За фигурой следила с помощью спорта, фитнеса. Одно время и конным спортом занималась. Но мы спокойно могли и в Макдоналдс сходить.

- Каково быть парнем самой красивой девушки страны?

- Я с ней начал встречаться не из-за параметров и красоты. Меня зацепили ее глаза, вкусы, общение. У меня не было какого-то желания встречаться с «Мисс Россией» и этим всем хвалиться. Я не придавал этому большого значения.

Моделью Анна стала еще в школьные годы ФОТО: соцсети

- Когда узнали про титул Анны, не захотели вернуть отношения?

- У меня нет сожаления, что мы расстались. От этого всем стало спокойнее, потому что мы начинали переходить границы друг друга, как-то задевать. Были трудности. Сейчас я просто рад, что у нее все хорошо. Могу только поздравить ее с победой.

- Вы прямо идеальный бывший!

- Ну во время отношений это было совсем не так. Все, что есть хорошее в человеке может перекрываться, когда он попадает в токсичные отношения. У нас была созависимость. Трудно сказать, в чем именно мы не сходились. Взгляды на жизнь у нас были схожие, но где-то мне не нравилось ее поведение, где-то ей мое отношение. Я был слишком холоден, а она из-за этого жестока. Ну как жестока, у женщин такое бывает, когда они хотят обратить на себя внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Студентка из Санкт-Петербурга стала «Мисс Россия 2022»

Стало известно имя главной красавицы страны (подробнее)