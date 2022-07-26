Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
26 июля 2022 12:18

Бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» рассказал, как Анна Линникова выглядит без макияжа

Бывший бойфренд «Мисс Россия 2022» признался, что Анна Линникова пошла на конкурс красоты, чтобы покорить Голливуд
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Анна переехала в Петербурга из Оренбурга ФОТО: соцсети

Анна переехала в Петербурга из Оренбурга ФОТО: соцсети

Каково быть первой красавицей на Руси? На этот вопрос с сегодняшнего дня с чистой совестью может отвечать 22-летняя студентка из Петербурга Анна Линникова, ставшая победительницей конкурса «Мисс Россия 2022». Пока красавица готовится к новым показам, съемкам, пресс-конференциям и интервью, «КП-Петербург» задалась вопросом, а каково же встречаться с такой леди? Ответить на него согласился бывший возлюбленный Анны - модель и продюсер Артемий Журавлев.

На конкурсе красавица представляла Оренбург ФОТО: missrussia.ru

На конкурсе красавица представляла Оренбург ФОТО: missrussia.ru

- Как вы познакомились с Анной, и чем она покорила ваше сердце?

- Мы познакомились на студии. У нее была съемка, а я ассистировал продюсеру. Меня зацепили ее глаза. Мы долго переглядывались, через несколько дней решили встретиться. Встречались чуть больше года. Расстались из-за того, что не сошлись характерами.

- А какой у Анны характер?

- Она нежная, мягкая, себя не выпячивает. Когда она с друзьями, то занимает много пространства, может лидерские качества проявить. Амбициозная, всегда стремилась больше работать, часто книги читала, праздно время не проводила.

Без макияжа, по словам бывшего возлюбленного, Анна все также красива ФОТО: соцсети

Без макияжа, по словам бывшего возлюбленного, Анна все также красива ФОТО: соцсети

- Она переехала из Оренбурга в Петербург ради учебы?

- Да, и возможностей здесь больше. В Москву не поехала, потому что в Петербурге спокойнее, а Аня спешку не любит. Поступила в университет, по направлению PR, но учебу, насколько я знаю, не закончила.

- Правда? Сейчас ее все называют «студенткой из Петербурга».

- Возможно, она восстановилась или перепоступила, но учебу точно бросала – не видела в образовании практической пользы. Покупала курсы разные, но это не профильное образование.

- Была у нее на тот момент какая-то мечта или глобальная цель?

Анна мечтает покорить Голливуд ФОТО: соцсети

Анна мечтает покорить Голливуд ФОТО: соцсети

- Вообще она мечтала сниматься в американских фильмах, блистать в Голливуде. Хотела наработать как можно скорее нужные связи и знаю, что какие-то у нее уже есть. Она еще с 2020 года мечтала поучаствовать в этом конкурсе, а потом и в «Мисс Мира». Она верила в свою победу, часто об этом говорила, но переживала, хотела, чтобы на нее обратили внимание.

- В школьные годы она тоже была первой красавицей?

- Она еще в подростковом возрасте начала зарабатывать с помощью модельного бизнеса, поэтому в школе появлялась редко. Ухажеры у нее были всегда, причем из старших классов.

- Вы никогда не ревновали? Много было конкурентов вокруг?

- Конкурентов у мены не было. Она была верной, меня это никогда не страшило. Беспочвенная ревность – это уже мои проблемы.

Несмотря на красивую фигуру, девушка может позволить себе и бургеры ФОТО: соцсети

Несмотря на красивую фигуру, девушка может позволить себе и бургеры ФОТО: соцсети

- Раскройте секрет, без макияжа, Анна так же красива?

- Для меня так было даже лучше. Без него она мне нравилась больше. Я в принципе не люблю макияж, из-за того, что связан со всей этой индустрией. Мне макияж кажется чем-то немного вульгарным и приевшимся, а натуральная красота вызывает восхищение. Сама Аня тратила много времени и ресурсов, чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии. За фигурой следила с помощью спорта, фитнеса. Одно время и конным спортом занималась. Но мы спокойно могли и в Макдоналдс сходить.

- Каково быть парнем самой красивой девушки страны?

- Я с ней начал встречаться не из-за параметров и красоты. Меня зацепили ее глаза, вкусы, общение. У меня не было какого-то желания встречаться с «Мисс Россией» и этим всем хвалиться. Я не придавал этому большого значения.

Моделью Анна стала еще в школьные годы ФОТО: соцсети

Моделью Анна стала еще в школьные годы ФОТО: соцсети

- Когда узнали про титул Анны, не захотели вернуть отношения?

- У меня нет сожаления, что мы расстались. От этого всем стало спокойнее, потому что мы начинали переходить границы друг друга, как-то задевать. Были трудности. Сейчас я просто рад, что у нее все хорошо. Могу только поздравить ее с победой.

- Вы прямо идеальный бывший!

- Ну во время отношений это было совсем не так. Все, что есть хорошее в человеке может перекрываться, когда он попадает в токсичные отношения. У нас была созависимость. Трудно сказать, в чем именно мы не сходились. Взгляды на жизнь у нас были схожие, но где-то мне не нравилось ее поведение, где-то ей мое отношение. Я был слишком холоден, а она из-за этого жестока. Ну как жестока, у женщин такое бывает, когда они хотят обратить на себя внимание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Студентка из Санкт-Петербурга стала «Мисс Россия 2022»

Стало известно имя главной красавицы страны (подробнее)

КАРТИНА ДНЯ