Штраф в 70 тысяч долларов за россиянку Софию Сапега, осужденную на 6 лет в Беларуси, заплатил многодетный отец-одиночка

Софию вскоре могут помиловать Фото: СОЦСЕТИ

24-летняя София Сапега, осужденная в Беларуси на 6 лет колонии, стала еще ближе к помилованию. Девушку задержали вместе со своим парнем - оппозиционером Романом Протасевичем, когда в Минске посадили самолет, на котором пара летела в Вильнюс. Софию и Романа задержали и судили за ведение оппозиционных телеграмм-каналов. Во время расследования россиянка пошла на сотрудничество со следствием, но все равно была приговорена к 6 годам колонии. Недавно Сапега направила прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко.

Но для положительного решения ей требовалось выплатить неподъемный для нее штраф – порядка 70 тысяч долларов. И сейчас вся сумма ее долга погашена. «КП-Петербург» узнала, где семья взяла такую круглую сумму, и на что они теперь рассчитывают.

- Всю сумму выплатил родной отец Софии из России, - признался «КП» белорусский отчим Софии Сергей Дудич. – Они уже поступили на счета, но там длительный процесс, пока они дойдут до самого отдела исполнения наказаний. Мы ждем, теперь у нас появился шанс на помилование. Саму Софию мы пока не видели, свидание нам разрешили только в августе. Пока же она там трудоустроилась, вроде бы, на швейное производство. Также с ней в августе встретятся российские дипломаты.

Россиянка находится в белорусской колонии Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» нашла родного отца Софии в России. Им оказался предприниматель из Владивостока Андрей Сапега. Коммерсант занимается прачечными и химчисткой. Всего у него четверо детей, двое из них несовершеннолетние. Сапега признался «КП», что сейчас он отец-одиночка, поэтому собрать такую сумму ему далось непросто.

- Для меня это достаточно крупная сумма, мне пришлось приложить усилия, чтобы ее собрать, - признался Сапега. - Пришлось где-то занять, где-то кредитоваться, где-то вывести деньги из оборота.

- А почему решили сами полностью выплатить?

- А кто это сделает, если не я? – вздыхает коммерсант. - София пишет письма практически каждый день. Что касается самочувствия, у нее все в порядке. Другое дело, что психологическое состояние у нее подавленное, в целом условия содержания там достаточно жесткие, все регламентировано. Нагрузка и давление достаточно серьезные для нее.

Теперь Андрей Сапега надеется, что Александр Лукашенко все-таки подпишет прошение о помиловании Софии. По его словам, семья рассчитывает, что после выхода из колонии девушка останется жить в Беларуси. Правда, она была лишена статуса резидента.

- Надеемся, что будет какая-то реакция на погашение штрафа, - объясняет Сапега. - По мне эта сумма ударила сильно. Какое-то время придется существенно напрячься. У меня двое мальчишек: десять и семь лет. Дочь - 18 лет. У нас дружные отношения, очень ровные и доверительные со всеми моими женами и детьми. Поэтому никаких сомнений в правильности моего решения ни у кого из них нет.

Что касается Протасевича, который находится на свободе под домашним арестом и уже нашел себе новую возлюбленную, то он его не осуждает.

- Я считаю, что Роман борется за свою жизнь. У него ситуация, конечно, еще более сложная, чем у Софии, - делится бизнесмен. – Поэтому то, как он поступает, это уже на его совести. Не хочу его ни оправдывать, ни порицать. Просто потому, что я не знаю всех обстоятельств, в которых он оказался.

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