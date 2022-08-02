«Русские спасли его орден от уничтожения»: Друг Папы Римского рассказал, почему Франциск защищает Россию, пока весь мир его критикует

Папа римский планирует посетить в Петербурге музей Достоевского, Эрмитаж и Мариинский театр. Фото: предоставлено "КП"

Новость о том, что Папа Римский Франциск собирается посетить Москву и Петербург всколыхнула российскую общественность. В последнее время Запад активно критикуют его за просьбы прекратить поставки оружия на Украину и нейтралитет к спецоперации. А тут еще один повод - планируемый визит в Россию. Но, как подчеркнул в разговоре с «КП-Петербург» друг понтифика и глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, приезд Папы будет не публичным и политизированным, а скромным паломническим.

По словам Севастьянова, который дружит с Франциском более 10 лет и часто с ним переписывается, Папа очень трепетно относится к Северной столице России.

Леонид Севастьянов и Светлана Касьян познакомились с Папой из-за любви к опере. Франциску очень понравилось оперное мастерство супруги старовера. Фото: предоставлено "КП"

- Даже по названию – это город святого Петра, то есть апостола. Для понтифика это особенно почитаемый город в силу названия. Папа – духовный потомок Петра. Более того, Франциск является иезуитом (мужской духовный орден Римско-католической церкви). Об этой истории мало говорят, но именно Петербург спас иезуитов от полного уничтожения в Наполеоновские времена. Папа это помнит, ценит и благодарен городу, - рассказывает старовер.

Севастьянов вместе с супругой, оперной певицей Светланой Касьян будет помогать понтифику с культурной программой в Петербурге. Как заявляет друг Франциска, тот надеется прилететь в Россию весной 2023 года.

- Он хотел бы отслужить мессу для католиков в местном петербургском храме, – говорит Леонид Севастьянов. – Скромно, чтобы не раздражать российскую общественность. Обойдется без публичных выступлений. Он говорит, что хочет тут быть именно как паломник, пройтись по святым местам. Но и культурные планы большие: и Эрмитаж, и Русский музей. Еще он огромный любитель оперы, так что визит в Мариинский театр ожидаем. В идеале – под дирижерством самого Валерия Гергиева.

Папа римский не скрывает, что в Петербург его тянет преимущественно из-за любви к Достоевскому. Фото: instagram.com/franciscus *Инстаграм запрещен в РФ и признан в России экстремистской соцсетью

Но отдельной строкой в планах Папы римского значится поход по местам любимого писателя – Федора Достоевского.

- Даже во времена культуры отмены России Франциск прямо говорит, что любит Достоевского. Он считает Федора Михайловича отцом русской церкви, твердит, что именно ему удалось изложить христианское богословие на русском языке, – объясняет старовер. – Он очень любит «Идиота». И это книга, где открытым текстом критикуется папство. Там даже называют Папу антихристом. Но Франциск увидел там много справедливой критики. В этом весь Папа. Вот это уровень духовной культуры у человека.

КСТАТИ

Леонид Севастьянов не исключает, что своим визитом Папа римский поможет наладить диалог между Россией и Западом.

- Он так и сказал мне прямо: «Я сделаю все, что от меня зависит. Могу быть посредником в переговорах. Если в России меня примут, я готов пойти на риски». Он даже готов прилететь из Рима на рейсе «Аэрофлота», это было бы очень символично. Его визит поспособствует улучшению имиджа России во всем мире и расскажет о высокой духовности нашей страны, - уверен Севастьянов.

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