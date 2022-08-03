Академик РАН, лечивший Анатолия Собчака и его администрацию: «У Чубайса тяжелое состояние, он не сможет дышать и глотать еду»

Чубайс госпитализирован в Европе Фото: Михаил ФРОЛОВ

У бывшего главы «Роснано», идеолога экономических реформ Анатолия Чубайса, госпитализированного в одну из европейских клиник, подтвердился диагноз «синдром Гийена-Барре». Ксения Собчак, лично общавшаяся с политиком, опубликовала в своих соцсетях фото лежащего на больничной койке Чубайса и описала симптомы, которые тревожат беглого чиновника: «Плохо работают ноги и руки, не закрывается глаз, частичный паралич лица».

Оценить состояние Чубайса по этим симптомам «КП-Петербург» попросила бывшего главного невролога Петербурга, лечившего в свое время Анатолия Собчака и его администрацию, доктора медицинских наук, академика РАН Александра Скоромца. Ныне заведующий кафедрой неврологии и нейрохирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова и сам неоднократно спасал пациентов с таким синдромом.

«ПАЦИЕНТ ВСЕ ОСОЗНАЕТ, НО НЕ МОЖЕТ ДЫШАТЬ»

- «Синдром Гийена-Барре» - это заболевание, когда инфекция попадает в организм и нарушает иммунную систему, - объяснил «КП-Петербург» Александр Скоромец. - Клинически это проявляется так: вначале чувство онемения в пальцах на ногах, потом онемение поднимается. Через день оно доходит до колена, до бедра, потом по животу и туловищу до грудной клетки, начинается онемение пальцев рук, а потом шеи и лица. После онемения через два-четыре дня развивается слабость в руках и ногах. Когда оно дойдет до головы, нарушается функция глотания и жевания. И человек все осознает, смотрит, а руки и ноги не двигаются, дышать трудно. Потому что грудная клетка и мышцы парализованы.

Это заболевание, по словам заслуженного деятеля науки РФ, проходит через три-четыре недели, после чего начинается выздоровление. Но самый опасный пик болезни, когда человеку трудно дышать и глотать.

- В этот момент нужно помочь человеку реанимационно – аппаратом искусственного дыхания, - продолжает доктор медицинских наук. - Нужно дождаться момента, чтобы организм начал оздоровительный процесс. У меня был такой известный заболевший в нашем городе - это главный нейрохирург советской армии Виталий Хилько. Он был начальником кафедры нейрохирургии Военно-медицинской академии. Все произошло на даче, он почувствовал онемение в ногах. Я его посмотрел и поставил этот диагноз, он три месяца лежал на реанимационном обеспечении, за него дышали. Он поправился и живет до сих пор. И еще 25 лет работал потом.

«СОСТОЯНИЕ У ЧУБАЙСА ТЯЖЕЛОЕ»

- Как вы можете оценить симптомы Чубайса, которые описала у себя Ксения Собчак?

- Это тяжелое состояние. Руки и ноги могут вообще не работать, дышать пациенту трудно. Сейчас он нуждается в реанимационном обеспечении. За него нужно дышать аппаратом и бороться с пролежнями, надо поворачивать его, делать массажи. Но восстановления вполне возможно. Глаз не закрывается - тут просто нужно капать в него, чтобы он не сох. Это на житейские функции не влияет. Это не то, с чем надо бороться. Надо бороться, чтобы он дышал, чтобы был кислород в крови, чтобы не было пролежней, чтобы не было осложнений - воспаления легких и почек. Скорее всего, у Чубайса сейчас затруднено жевание и глотание. Возможно, его кормят. Нынче просто вводят питательные вещества, через зонд или капельницы, чтобы поддерживать минерально-водный обмен. Остальное все проходит: и дыхание, и руки, и лицо. Шанс на выздоровление у него большой. Но все зависит от ухода за ним.

- Говорят, что это осложнение после коронавируса.

- Коронавирус может спровоцировать такой вариант болезни легко. Что касается лечения, то в больнице Чубайс по опыту проведет от пары-тройки недель до 3-4 месяцев. Это зависит от того, как активно пойдет процесс восстановления. Сейчас болезнь нарастает, доходит до отключения функции дыхания и глотания, лицо меняется, а потом идет процесс восстановления. Реабилитацию надо будет потом проходить до тех пор, пока все не восстановится. Нужно будет восстанавливать чувствительность и силу мышц. Реабилитация займет несколько недель или месяцев.

Врач Скоромец оценил состояние Чубайса Фото: РАН

- Чубайс к вам раньше с такой болезнью не обращался?

- С ним не сталкивался. Вы говорили про Ксению Собчак. Я был хорошо знаком с ее папой и много раз оказывал ему помощь. Но он другими болячками болел. Это медицинская тайна. Могу сказать только, что он достаточно часто ко мне обращался. Я был руководитель неврологической службы нашей «Свердловки» и консультантом Кремлевской больницы. Был круг лиц, к которым меня обязательно приглашали, когда нужен был невролог. Это Собчак и его заместители.

- А Владимир Путин к вам не обращался?

- Владимир Владимирович привозил мне Собчака. Он тогда сам не болел. А привозил и забирал. Поэтому мы поздороваемся с ним, а дальше он не принимал участие в моем лечении Анатолия Александровича. Потом я с хорошим облегчением отдавал Собчака в руки Путину .

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