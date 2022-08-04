Больше промзон, станций метро и жилой застройки. Что жители Петербурга хотят добавить в генплан города

В Петербурге стартовали общественные обсуждения Генплана по развитию города до 2050 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как внести правки в Генплан Петербурга, почему на это выделили лишь неделю и реально ли рядовому горожанину повлиять на развитие Северной столицы – на эти вопросы ответили спикер ЗакСа Александр Бельский, глава комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Юлия Киселева и председатель комиссии по градостроительству ЗакСа Валерий Гарнец. Первые лица города побывали в эфире «Радио Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» (92.0 FM).

ПОМЕНЯТЬ ГЕНПЛАН ЗА НЕДЕЛЮ

С 4 по 10 августа горожане могут внести правки в формирующийся Генплан города с его развитием до 2050 года. Для этого на сайте КГА есть специальный раздел, где любой желающий может внести свое предложение. Также можно прийти в комитет лично, по адресу: площадь Ломоносова, 2. Там подготовили экспозицию со схемами и иллюстрациями планов по развитию Петербурга. Там же можно оформить предложение в письменном виде.

Намывы на Васильевском острове - единственная искусственная территория в черте Петербурга, больше таких не планируется. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Да, сроки небольшие. Но с этим Генпланом можно было ознакомиться и за год до сегодняшнего дня, если были желающие, – подчеркивает глава КГА Юлия Киселева. – С 11 августа мы сформируем итоговый протокол правок от горожан и создадим реестр предложений. Так что людям будет удобно найти свои замечания в реестре. На сайте КГА можно будет проверить, приняли ваше предложение или нет.

Схема подачи замечаний в электронном виде следующая. Заходим на сайт КГА по ссылке в раздел общественных обсуждений по изменениям в Генплан. Там нужно выбрать конкретный проект градостроительной документации и район города. Далее описать свое пожелание. К предложению можно прикрепить любой документ, который хоть как-то обосновывает вашу жалобу, это придаст ей «веса». Можно писать неограниченное количество жалоб и предложений.

УСЛЫШАТ ВСЕХ, НО ПРИМУТ НЕ КАЖДОГО

Несмотря на сжатые сроки, глава комиссии по градостроительству ЗакСа Валерий Гарнец ждет, что петербуржцы внесут очень много конструктивных предложений. Список жалоб традиционный.

В городе возьмутся за дорожно-транспортную сеть, в том числе трамвайные линии. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Чаще всего негативных реакций мы получаем из-за развития транспортной инфраструктуры, то есть строительства дорог. Жалуются на планы по созданию заводов по обработке отходов. Это самое актуальное. Мы услышим каждое замечание, – обещает Гарнец. – Но надо понимать, что один-два пожаловавшихся человека не смогут остановить развитие города. И в Генплане же не сказано, что тот или иной объект именно завтра построят – документ показывает перспективы, заглядывает в будущее города.

Как добавляет Валерий Гарнец, после 10 августа замечания горожан рассмотрит специальная комиссия, она же подготовит итоговое заключение.

- До конца августа обсудим, какие замечания принимаем, а какие нет. Но даже в случае отклонения какой-либо правки, потом депутат ЗакСа может еще раз потребовать внести в Генплан эту поправку, - рассказывает Гарнец.

МЕНЬШЕ ЗАСТРОЙКИ И БОЛЬШЕ МЕТРО

В новом Генплане Петербурга отвели 300 гектаров земли для увеличения промышленных зон. По словам спикера Заксобрания Александра Бельского, город будет развивать промышленные кластеры, экономические зоны и научную базу. Думают и о простых жителях.

- К слову о намывах. Нужно понимать, что людей нельзя лишать общественных мест для отдыха. В плане жилой застройки тоже должен быть четкий баланс – вместе с домами появляться больницы, школы, детсады, магазины, спортивные площадки, - рассуждает Бельский.

Метро растянется до Сосновой Поляны, Юнтолово, Парголово и Коломяг. Фото: Артем КИЛЬКИН

Генплан учитывает и развитие метро. Спикер ЗакСа заверяет, что власти помогут Красносельскому району получить куда больше станций подземки.

- Мы принимаем предложения горожан по метрополитену. Да, Москва быстрее, там передовые технологии. Но наши проектные бюро и институты перенимают опыт, оценивают, подходят ли они для города. Так что мы работаем над ускорением темпов строительства подземки. После принятия Генплана люди будут должны четко понимать, ждать или нет станцию метро у дома. Отдельно работаем над метро в Красносельском районе, мы заинтересованы в его развитии. Там длинный горизонт планов по подземке вплоть до 40-х годов, - рассказывает Александр Бельский

Добавим, что депутаты рассчитывают принять Генплан Петербурга до конца 2022 года.

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