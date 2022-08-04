«Беременна вторым»: Родные невестки Дмитрия Нагиева проговорились о пополнении в семье телеведущего

Дмитрий Нагиев сам проболтался, что стал дедушкой Фото: Михаил ФРОЛОВ

Личная жизнь 55-летнего Дмитрия Нагиева покрыта мраком. Популярнейшему ведущему и актеру из раза в раз приписывают новые романы и даже новых, внебрачных, детей. Сам же он эту часть жизни не афиширует. По стопам звезды пошел и его сын Кирилл, который уже год заставляет поклонников гадать, сделал ли он предложение своей избраннице Юлии Мельниковой или нет.

Только вот в этот раз отец молодого актера проболтался в одном из интервью журналистам, что стал дедушкой. Новость тут же полетела по просторам интернета. Правда, кроме брошенной Дмитрием Нагиевым фразы, что «сыночка уже и сам папа», никаких подробностей пополнения звездной семьи не было. Ни фотографий малыша, ни даже намека на беременность Юлии.

Кирилл Нагиев пошел по стопам отца и тоже снимается в кино Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сама пара комментировать свою семейную жизнь отказывается, но «КП-Петербург» удалось связаться с родственниками Юлии, которых новость о пополнении в семье огорошила.

- Юля разве родила? Я не в курсе, по срокам еще совершенно рано, - заявил «КП-Петербург» один из родственников девушки.

- Дмитрий Нагиев говорит, что стал дедушкой.

- Возможно, он имеет ввиду, что скоро станет дважды дедушкой, так как первая внучка у него уже есть, - объяснил «КП-Петербург» родственник Юлии.

Подтвердил беременность жены 32-летнего Кирилла Нагиева и другой член большой семьи, заверив, что поздравлять еще рано. Он также рассказал «КП-Петербург» про старшую дочку Кирилла и Юлии, которая «большая уже». Сколько именно лет наследнице Нагиевых неизвестно - семья скрывает это от СМИ, но вот факт, что скоро у нее появится братик или сестренка, уже не утаить.

Свои романы артист старается не афишировать Фото: Михаил ФРОЛОВ

Интересно, что познакомившись с Кириллом, Юлия и представить не могла, что станет частью звездной четы. О своем именитом папе молодой человек долго молчал. Родством с известным актером он не пользуется и для построения карьеры. Хочет всего добиться сам, а не с помощью успешного отца.

Сейчас Кирилла можно увидеть на сцене театре им. Ленсовета - в их труппе числится молодой актер. В фильмах он появляется реже, но одними из самых известных картин с участием Кирилла Нагиева стали фильмы «Холоп» и «Марафон желаний».

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