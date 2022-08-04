Легкомоторный самолет упал на пляж Финского залива в Петербурге 4 августа 2022 года / Фото: СЗТП
В Санкт-Петербурге легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на пляж Финского залива. ЧП произошло вечером 4 августа 2022 года. Самолет рухнул прямо на берег, где отдыхали люди. Подробности об этом рассказали в северо-западной транспортной прокуратуре.
Самолет рухнул прямо на пляж / Фото: СЗТП
- 4 августа 2022 года около 17 часов самолет с неисправным двигателем приземлился на пляж Финского залива у Кронштадта, - рассказали в прокуратуре.
На борту находился только пилот / Фото: СЗТП
В самолете в момент ЧП находится только пилот, который не пострадал при жесткой посадке. Отдыхающих на берегу людей воздушное судно не задело.
Пострадавших нет / Фото: СЗТП
На данный момент на месте работают сотрудники прокуратуры, которые проводят проверку и оперативные действия. Также на пляже собрались сотрудники следственного комитета и полиции.
На месте работает полиция, следственный комитет и прокуратура / Фото: СЗТП
- Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом и ответственными лицами требований безопасности полетов, техническое состояние воздушного судна, - добавили в прокуратуре.
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