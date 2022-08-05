Сергей Шнуров назвал фейком фотографию из ЛНР

Шнуров назвал фейком фотографию из ЛНР Фото: Олег ЗОЛОТО

Музыкант Сергей Шнуров раскрыл правду о фотографии из ЛНР, на которой якобы он стоит рядом с бизнесменом Евгением Пригожиным и актером Георгием Болоневым. Снимок разлетелся в социальных сетях 5 августа 2022 года. На кадре лидер группы "Ленинград" одет в милитари форму. Однако оказалось, что это фотошоп. Об этом Шнуров рассказал в соцсетях.

Музыкант объяснил, что фото - это фотошоп Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Так называемые журналисты дали очередные поводы помусолить в "новостях" мою фамилию. То ли я эмигрировал в Швейцарию, то ли в ЛНР уехал. Короче, ... знает где, но очень интересно. А вот, к стати, подлинная фотография, фотошоп которой наделал так много шума. Меня на ней нет и быть не могло. Мое ... (лицо, прим.ред.) можно вклеить куда угодно, но это не имеет никакого отношения к моей реальной жизни. Будьте здоровы, - написал музыкант.

Оригинальный снимок Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Музыкант также опубликовал свою фотографию, которую и использовали неизвестные для поддельного снимка. Только с какой целью было это сделано, пока неизвестно.

Напомним, что снимок появился в соцсети администрации города Стаханов.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров уехал из России. Однако говорят, что он просто уехал в отпуск.

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