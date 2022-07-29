Бывший участник группы «Ленинград» подтвердил побег Сергея Шнурова из России

Артиста заметили в Швейцарии
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Музыканта Сергея Шнурова в компании супруги Ольги Захаровой заметили в одном из отелей Швейцарии. Папарацци не дремлют, поэтому фото быстро разлетелось по Сети, также быстро распространились и слухи о якобы эмиграции артиста. Верить им спешат не все, ведь именно группа "Ленинград" под предводительством Сергея Шнурова яро критиковала уехавших из страны звезд в своих песнях. От них досталось и Ксении Собчак, которая отправилась в отпуск сыном. Теперь в этой ситуации оказался и сам музыкант, но только отпуск ли это?
Сергей Шнуров ярко реагировала на отъезды российских звезд в своих песнях
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
- Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. "Ленинград" ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями. Но я сейчас и сам песни пишу, так что мы заменим группу "Ленинград", как бы громко это не звучало, - рассказал "КП-Петербург" бывший солист группы Стас Барецкий.
Впрочем, у действующих музыкантов группы мнение на этот счет немного другое, сдавать позиций они уж точно не собираются.
- Я знаю не больше, чем вы. Даже меньше. Где сейчас находится Сергей Владимирович мне неизвестно, - уверяет певица Ксения Руденко, выступающая под псевдонимом Зоя.
- У вас есть какие-то запасы песен или клипов, которыми вы будете радовать поклонников, пока Сергей Шнуров в отъезде?
Сами музыканты об отъезде своего лидера предпочитают не говорить
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
- Нет, что вы! Мы же все пишем на месте за пятнадцать минут.
- То есть сейчас вы приостановили работу над новыми песнями?
- Не выдумывайте, - смеется Ксения. - Ничего мы не приостановили. Скажу, как меня учили: "Без комментариев".
Эту же традиционную фразу мы услышали и от директора "Ленинграда" Дмитрия Гугучкина.
- Сейчас у группы отпуск, все отдыхают. Я тоже мог бы, но вот приходится с вами разговаривать, - усмехнулся гитарист.
Получается, что новых хитов от группы все же стоит ждать и, если верить музыкантам, поездка Шнурова в Швейцарию - лишь отпуск.
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