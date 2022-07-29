Бывший участник группы «Ленинград» подтвердил побег Сергея Шнурова из России

Артиста заметили в Швейцарии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Музыканта Сергея Шнурова в компании супруги Ольги Захаровой заметили в одном из отелей Швейцарии. Папарацци не дремлют, поэтому фото быстро разлетелось по Сети, также быстро распространились и слухи о якобы эмиграции артиста. Верить им спешат не все, ведь именно группа "Ленинград" под предводительством Сергея Шнурова яро критиковала уехавших из страны звезд в своих песнях. От них досталось и Ксении Собчак, которая отправилась в отпуск сыном. Теперь в этой ситуации оказался и сам музыкант, но только отпуск ли это?

Сергей Шнуров ярко реагировала на отъезды российских звезд в своих песнях Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Мне известно, что Сережа решил эмигрировать. В Швейцарии мы раньше часто выступали, там у него есть небольшая квартирка. Это его право. "Ленинград" ведь все равно уже не тот, будет приезжать с выступлениями. Но я сейчас и сам песни пишу, так что мы заменим группу "Ленинград", как бы громко это не звучало, - рассказал "КП-Петербург" бывший солист группы Стас Барецкий.

Впрочем, у действующих музыкантов группы мнение на этот счет немного другое, сдавать позиций они уж точно не собираются.

- Я знаю не больше, чем вы. Даже меньше. Где сейчас находится Сергей Владимирович мне неизвестно, - уверяет певица Ксения Руденко, выступающая под псевдонимом Зоя.

- У вас есть какие-то запасы песен или клипов, которыми вы будете радовать поклонников, пока Сергей Шнуров в отъезде?

Сами музыканты об отъезде своего лидера предпочитают не говорить Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Нет, что вы! Мы же все пишем на месте за пятнадцать минут.

- То есть сейчас вы приостановили работу над новыми песнями?

- Не выдумывайте, - смеется Ксения. - Ничего мы не приостановили. Скажу, как меня учили: "Без комментариев".

Эту же традиционную фразу мы услышали и от директора "Ленинграда" Дмитрия Гугучкина.

- Сейчас у группы отпуск, все отдыхают. Я тоже мог бы, но вот приходится с вами разговаривать, - усмехнулся гитарист.

Получается, что новых хитов от группы все же стоит ждать и, если верить музыкантам, поездка Шнурова в Швейцарию - лишь отпуск.

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