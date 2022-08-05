Иван Ургант обратился к Джоан Роулинг после попадания в список «агентов иностранного влияния»

Иван Ургант обратился к Джоан Роулинг после попадания в список «черный список» Фото: Олег ЗОЛОТО

Иван Ургант продолжает шутить после того, как его внесли в список «агентов иностранного влияния». На днях состоялось первое заседание Группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры, на котором шоумена предложили внести в «черный список» и уволить с Первого канала. На это Ургант отреагировал иронично. Он опубликовал снимок с заседания ГРАД и троих участников группы назвал персонажами книг о «Гарри Поттере» - Гермионой, Роном и Гарри. Также обратился к автору сказки Джоан Роулинг.

- Заявление на имя писательницы Джоан Роулинг. Уважаемая Джоан, убедительная просьба повлиять на героев Ваших книг. С уважением, Иван Ургант, - написал шоумен.

Членов ГРАД шоумен подписал как персонажей книги о Гарри Поттере Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Напомним, что перед этим Ургант саркастично ответил на требования уволить его с телевидения. Он предложил членам ГРАД привлекать к отвественности не только лиц в «черном списке», но и их родственников. А также качестве гимна этой группе депутатов Ургант предложил использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

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