В Петербурге прошел седьмой фестиваль-карнавал сапсерфинга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Динозавры, принцессы, викинги, LEGO-человечки, мушкетеры, русалки, Папа римский, Гарри Поттер и много еще кто захватил главные реки и каналы Петербурга в субботу, 6 августа. Нет, это не чья-то белая горячка или съемка кино. В городе прошел традиционный, седьмой по счету, Фестиваль SUP-серфинга. Фотокорреспондент «КП-Петербург» запечатлел все краски масштабного мероприятия.

Эх, в эту компанию бы Михаила Боярского! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дед Мороз и лето. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масштаб – это еще мягко сказано. Фестиваль-карнавал установил мировой рекорд по количеству участников. Более шести тысяч человек нарядились в костюмы, прихватили доски и весла и отправились вплавь от Инженерного моста. Маломерным судам пришлось на время прервать свою работу и не обслуживать туристов. Ну а прохожие были только рады, стояли на набережных и делали сотни фотографий.

Немного пикантного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербурсгкий Аквамен справился с сапом и без ног. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Фестиваль поделили на два отрезка. Сначала была гонка, соревновалась небольшая группа сапсерферов. Они плыли на скорость до финиша. А вот костюмированная часть была спокойной, расслабленной, пусть с высоты воздуха все это действо и выглядело как разноцветный муравейник, где нет свободного уголка, - передает журналистка «КП-Петербург».

Реки и каналы Петербурга были заняты сапсерферами несколько часов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам "Папа римский" благословил заплыв. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В этот раз участники не только сами одевались в причудливые костюмы, но и модернизировали свои сапы – доски. Люди плыли на избушке на курьих ножках, на слоне, на лошадке, на подводной лодке и… грибе. В общем, фантазия у участников хоть отбавляй.

На воде LEGO-человечек. Импортозамещение по-петербургски. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Сапсерферы брали с собой животных. Лично я увидела собак, кошек и попугая. Для каждого зверька - отдельный костюмчик, - добавляет фотокорреспондент «КП-Петербург».

Масштаб фестиваля оцените сами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на большое количество участников и небольшие столкновения друг с другом, мероприятие прошло без происшествий. Если кто и бухнулся в воду, то соседи всегда помогали перевернуть сап и забраться в «седло».

С сапом совладали даже животные. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Немного магии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По каналам Петербурга проплыли и звезды шоу-бизнеса. Мы заметили на сапах комика Тимура Батрутдинова и легенду «Зенита» Вячеслава Малафеева. Вратарь даже рискнул взять с собой телефон и снимал все происходящее для подписчиков своих соцсетей.

Без труда не выловишь и сапсерфера из пруда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что финишировали участники в живописном месте на набережной Мойки у Марсова поля. Час-полтора заплыва показалось мало для некоторых сапсерферов, поэтому они уже ждут фестиваля в следующем году.

Любителям аниме - привет! Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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