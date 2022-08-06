В Петербурге прошел седьмой фестиваль-карнавал сапсерфинга.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Динозавры, принцессы, викинги, LEGO-человечки, мушкетеры, русалки, Папа римский, Гарри Поттер и много еще кто захватил главные реки и каналы Петербурга в субботу, 6 августа. Нет, это не чья-то белая горячка или съемка кино. В городе прошел традиционный, седьмой по счету, Фестиваль SUP-серфинга. Фотокорреспондент «КП-Петербург» запечатлел все краски масштабного мероприятия.
Эх, в эту компанию бы Михаила Боярского!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Дед Мороз и лето.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Масштаб – это еще мягко сказано. Фестиваль-карнавал установил мировой рекорд по количеству участников. Более шести тысяч человек нарядились в костюмы, прихватили доски и весла и отправились вплавь от Инженерного моста. Маломерным судам пришлось на время прервать свою работу и не обслуживать туристов. Ну а прохожие были только рады, стояли на набережных и делали сотни фотографий.
Немного пикантного.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Петербурсгкий Аквамен справился с сапом и без ног.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Фестиваль поделили на два отрезка. Сначала была гонка, соревновалась небольшая группа сапсерферов. Они плыли на скорость до финиша. А вот костюмированная часть была спокойной, расслабленной, пусть с высоты воздуха все это действо и выглядело как разноцветный муравейник, где нет свободного уголка, - передает журналистка «КП-Петербург».
Реки и каналы Петербурга были заняты сапсерферами несколько часов.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Сам "Папа римский" благословил заплыв.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В этот раз участники не только сами одевались в причудливые костюмы, но и модернизировали свои сапы – доски. Люди плыли на избушке на курьих ножках, на слоне, на лошадке, на подводной лодке и… грибе. В общем, фантазия у участников хоть отбавляй.
На воде LEGO-человечек. Импортозамещение по-петербургски.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Сапсерферы брали с собой животных. Лично я увидела собак, кошек и попугая. Для каждого зверька - отдельный костюмчик, - добавляет фотокорреспондент «КП-Петербург».
Масштаб фестиваля оцените сами.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Несмотря на большое количество участников и небольшие столкновения друг с другом, мероприятие прошло без происшествий. Если кто и бухнулся в воду, то соседи всегда помогали перевернуть сап и забраться в «седло».
С сапом совладали даже животные.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Немного магии.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
По каналам Петербурга проплыли и звезды шоу-бизнеса. Мы заметили на сапах комика Тимура Батрутдинова и легенду «Зенита» Вячеслава Малафеева. Вратарь даже рискнул взять с собой телефон и снимал все происходящее для подписчиков своих соцсетей.
Без труда не выловишь и сапсерфера из пруда.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Добавим, что финишировали участники в живописном месте на набережной Мойки у Марсова поля. Час-полтора заплыва показалось мало для некоторых сапсерферов, поэтому они уже ждут фестиваля в следующем году.
Любителям аниме - привет!
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Более шести тысяч участников столпились на Фонтанке на Фестивале SUP-серфинга
Жители и гости города разоделись в самые разные костюмы (подробности)