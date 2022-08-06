Остановка рухнула на женщину во время урагана с дождем и градом в Петербурге

Остановка упала на женщину во время сильного урагана в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Остановка рухнула на женщину во время мощного урагана в Петербурге. Все произошло днем в субботу, 6 августа, на проспекте Большевиков у гипермаркета. По словам очевидцев, конструкция не выдержала сильного порыва ветра. В итоге остановка ударила женщину и улетела в кусты. Пострадавшая осталась лежать на тротуаре в окружении осколков стекла.

Пострадавшей сразу же попытались помочь прохожие. Фото: СОЦСЕТИ

- Остановка не была воткнута в землю, а просто стояла на асфальте под своим весом, - рассказывает один из очевидцев в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», где опубликовали фотографии инцидента.

Официальной информации о состоянии пострадавшей нет. «КП-Петербург» обратилась за комментарием в пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу и Горстанции скорой помощи.

Напомним, в течение дня в Петербурге бушует ураган с ливневыми дождями, грозой и градом. Непогода валит деревья, обрывает провода, топит магазины и станции метро. Местами порывы ветра достигали за 20 метров в секунду. В городе все еще действует «оранжевый» уровень опасности.

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