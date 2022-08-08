"КП-Петербург" поговорила с тренером ММА, которого подстрелили в массовой драке в Мурино. Фото: СОЦСЕТИ

Массовая драка с участием блогеров-бойцов ММА и рэперов разбудила жителей центральных улиц Мурино в ночь на понедельник, 8 августа. В конфликте «стенка на стенку» подстрелили 27-летнего мужчину. «КП-Петербург» нашла пострадавшего, им оказался тренер ММА и мастер по рукопашному бою Руслан Булгучев из Ингушетии. Мужчина заявил, что случайно оказался в эпицентре «стрелки» и попытался защитить тех, кто слабее.

- Я шел по проспекту Авиаторов Балтики после тренировки на спортплощадке. Услышал выстрелы и крики. Побежал на шум, - рассказал «КП-Петербург» Руслан. - Я так воспитан, что не могу пройти мимо чужой беды. Вижу, что идет массовая драка, я попытался разнять парней. Одного залили перцовым газом, я его отвел и сказал ему найти молока, промыть глаза. И тут ко мне подскакивают четверо мужиков и кричат: «Почему ты здесь? Сейчас тебе голову прострелим!»

Руслан Булгучев заверяет, что стал случайным свидетелем драки и не смог остаться в стороне. Фото: СОЦСЕТИ

Тренер ММА принял угрозы всерьез и попытался отбежать от хулиганов. По его словам, в него тут же начали палить из «травмата».

- Трижды в меня выстрелили, четвертый выстрел пошел по касательной в области таза, - вспоминает боец. - Я в шоковом состоянии погнался за ними. А потом вижу, что у меня кровь хлещет из ноги, из области под ребром. Но я не чувствовал боли. Я единственной, кто остался из всей толпы, чтобы объяснить им, что драться не надо. Я всех этих блогеров, рэперов не знаю. Без понятия, кто они. Напавшие на меня вообще не из Мурино, я их никогда тут не видел.

Булгучев уверяет, что дальше его обидчики скрылись с места на черных машинах. По информации «КП-Петербург», у пострадавшего диагностировали открытую рану грудной клетки, рваную рану левого бедра, ушиб подбородка и ссадину в области таза. По факту массовой драки в Мурино 8 августа 2022 года возбудили уголовное дело. Полицейские ищут всех участников потасовки, чтобы восстановить хронологию конфликта. Известно, что в драке участвовал скандальный блогер-боец Артем Тарасов, его допрашивают в отделе полиции.

Одним из участников "звездной" драки стал скандальный блогер и боец ММА Артем Тарасов. Но на звонки он пока не отвечает. Фото: СОЦСЕТИ

- Я никогда не был инициатором драк. Стараюсь мирно решить вопросы, – добавил «КП-Петербург» раненый тренер ММА Руслан Булгучев. – Сейчас мое здоровье в порядке, меня отпустили из больницы, где зашили раны. Заявление в полицию я писать не буду.

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