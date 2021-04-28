Скандального бойца ММА и блогера Артема Тарасова задержали в Петербурге

Недавно блогер встречался с Костей Дзю и записал совместный ролик. Фото: instagram.com/artemtarasov_mma

Полиция задержала скандального бойца ММА и блогера Артема Тарасова за потасовку на Московском вокзале. Сейчас молодой человек находится в отделении МВД вместе с приятелем, на лице которого «сияет» фингал. Тарасова коротко обрисовал ситуацию в своем Instagram и попросил помощи у подписчиков, коих больше 700 тысяч.

Известный петербургский блогер не верит в обоснованность задержания. Фото: instagram.com/artemtarasov_mma

- Россия – страна такая… Я и Никита Солонин сидим в линейном управлении СПб в Центарльном районе на Московском вокзале… Звоните им и просите нас выпустить… Какой-то пьяный **** подал на нас заяву и у него оказались связи в ментовке, - пишет блогер.

Ранее, летом 2020 года полицейские задержали Артема и его брата Корнея за рэп-концерт на яхте во время пандемии коронавируса. До этого скандальный блогер отметился боем с «Рыжим Тарзаном» Вячеславом Дациком.