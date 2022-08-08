Миражи заметили на Ладожском озере под Петербургом

Миражи над Ладожским озером попали на видео / Фото: Антон Кубышкин

Загадочные миражи заметили над Ладожским озером. Очевидцем таинственного явления стал фотограф из Санкт-Петербурга Антон Кубышкин 5 августа 2022 года, когда находился на берегу озера в Приозерском районе Ленинградской области. Видео и фотографиями он поделился в группе "Грибы и Грибники СПб".

- Сегодня на Ладоге было интересное явление. Жара была - как и обещали в прогнозах погоды. Но внезапно с Ладоги пошел холоднющий слой воздуха! Он работает, как зеркало и создает фантомные изображения на горизонте Ладоги, - рассказал фотограф.

Явление появилось в разгар жары / Фото: Антон Кубышкин

Автор снимков отметил, что некоторые миражи были очень похожи на петербургские мосты. Стоит отметить, что это вполне возможно, так как иногда мираж отражает объект, который находится на расстоянии в сотни километров.

Миражи над Ладожским озером попали на видео / Фото: Антон Кубышкин

Помимо миражей в Петербурге и области можно наблюдать уже и другое интересное явление. В ночь на 8 августа охотники за "Авророй" сняли на фото и видео первое в этом сезоне северное сияние. Оно оказалось таким ярким, что его видели не только в области, но и в самом Петербурге.