Сезон Северного сияния начался в Петербурге в ночь на 8 августа

Первое за сезон северное сияние появилось в Петербурге 8 августа / Фото: Катя Стрельникова

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область вернулось северное сияние. Несколько долгих месяцев прекрасной "северной Авроры" не было в нашем регионе. В основном из-за белых ночей, которые скрывали красоту. Но теперь официально сезон открыт. Первое небесное волшебство можно было наблюдать в ночь на 8 августа 2022 года. Многие жители Петербурга и Ленобласти смогли поймать "сияшку" в свои объективы и поделились снимками и видео в социальных сетях.

Сезон начался очень красиво / Фото: Фото: Александра Каплина

- Северное сияние началось почти сразу после заката и сияло до самого рассвета. Было видно несколько форм, впечатлили высокие лучи, тянущиеся почти до самого зенита. Глазами отлично было видно и яркие ленты, тянущиеся от востока до запада. Было и много цвета на закатном небе. Картину дополнило и легкое серебристое облачко, - рассказали в сообществе "Астро Фото Болото".

Сияние можно было увидеть и в черте Петербурга Фото: из соцсетей

И даже сделать фото на фоне красоты Фото: из соцсетей

Увидеть красоту можно было на берегу Ладожского озера, на берегу Финского залива. Но некоторым улыбнулась удача даже в городе. Так, петербурженка снялась на фоне зелено-фиолетовых светящихся волн даже в черте Петербурга на Шуваловском проспекте, а некоторые увидели "сияшку" рядом со станцией метро "Пионерская".

С открытием сезона / Фото: elizzbad_photo

Поэтому, все кто давно мечтал увидеть эту красоту, могут готовиться, смотреть за погодой и отправляться на "охоту".

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Северное сияние в Санкт-Петербурге 2020: Как "ловить" и где смотреть редкое природное явление

"Охотник" за северным сиянием рассказал, как не пропустить самые красивые солнечные вспышки (подробности)

Звездопад Персеиды смогут увидеть жители Петербурга ночью 12 августа

Также в эту ночь Сатурн проходит точку противостояния (подробности)