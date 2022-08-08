Зарезал кошку сестры, чуть не убил отца и видел демонов: Родители петербуржца, утопившего молдаванку в реке Монастырка, 10 раз пытались упечь его в психушку

"КП-Петербург" поговорила с отцом 25-летнего парня, утопившего девушку Александро-Невской лавры. Фото: СОЦСЕТИ

Громкое убийство девушки у Александро-Невской лавры в Петербурге обрастает новыми подробностями. 25-летний петербуржец Илья утопил случайную прохожую в реке Монастырка. Сейчас подозреваемого в убийстве задержали. «КП-Петербург» поговорила с отцом молодого человека Евгением, который не удивился такому зверству от родного сына. По слова мужчины, у Ильи была шизофрения и вторая группа инвалидности, но все окружение принимало его за обычного человека с «небольшими странностями».

- Его травили в школе и армии за его поведение. Сын заикался. Считал, что за ним охотятся и его прослушивают. Не общался со сверстниками. Лишь в армии, когда он попал в больницу, ему диагностировали вторую группу шизофрении. Не знаю как, но медкомиссия не увидела никаких проблем, и он продолжал служить, - разводит руками Евгений.

Поведение Ильи пугало и его родных. Как рассказывают родители, дома он отыгрывался за все обиды. Начал с животных, потом перешел на отца.

По словам отца, Илья дрался и в школе, и в техникуме и в колледже. Так он реагировал на травлю. Фото: СОЦСЕТИ

- Илья хладнокровно зарезал кошку младшей сестры. Просто так. Сказал: «Она мне не понравилась». И выкинул в мусорку. После этого чуть не убил меня. Из-за болезни у него были свои ритуалы. Перед игрой на компьютере он что-то шептал про себя. Мне это надоело, и я его прервал. Он ударил меня по лицу, я упал. Хотел добить меня ногами, но я каким-то чудом отполз и потом смог вызвать скорую, - вздыхает отец подозреваемого в убийстве.

Отец вспоминает, что сын лежал в психбольницах около 10 раз. В совокупности – почти три года. Но всегда выходил оттуда, убеждая врачей, что поправил здоровье. Социализироваться у него не получалось – ни работы, ни девушек, ни друзей.

- Изредка подрабатывал курьером. В охране пытался, но его погнали. Жил на мои деньги и на пенсию по инвалидности, около 10 тысяч рублей. Ночевал в хостелах. Постоянно менял их, потому что не уживался ни с кем. Не везло и с девушками. Влюблялся во всех подряд. Ему не отвечали взаимностью, но он не бросал попытки, выслеживал девушек, без конца им писал, даже через родственников, - рассказывает отец Ильи.

В Петербург Илья перебрался, чтобы жить самостоятельно. Сам он родом из города Чайковский в Пермском крае. Фото: СОЦСЕТИ

За пару дней до убийства Илья в очередной раз вышел из психиатрической больницы. Названивал отцу и грозился, что подаст в суд на заведующую отделением, которая лечила его.

- Он мне клялся: «Меня хотели отравить таблетками. Выписали какую-то чушь!». Илья вообще не считал себя больным. Мнил, что он красавчик, ловелас. Чувствовал себя сверхчеловеком, называл себя Иисусом Христом и Наполеоном из-за любви к истории. Я считаю, что мы с матерью сделали все, что могли. Но система здравоохранения несовершенна, его постоянно отпускали. В сына явно вселился бес, его не излечить. Даже в день перед убийством я пытался его вразумить, просил устроиться на работу, - вздыхает родитель.

Своим возлюбленным Илья посвящал целые видеоролики на YouTube. Но от него только шугались. Фото: СОЦСЕТИ

О том, что сын утопил девушку, отец узнал от следователя. По словам Евгения, Илья обезумел и набросился на случайную прохожую.

- Следователи говорят, что сын напал на бездомную женщину, которая жила в палатке. Он увидел в ней демона и попытался изгнать. Затащил в реку и утопил без лишних слов. У него была огромная сила. Он отлично плавал, мог Каму переплыть два раза без усталости. Физически крепкий, поэтому я никогда не вступал с ним в драку, - подытожил разбитый горем отец.

Вскоре Илье изберут меру пресечения. По статье за убийство ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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