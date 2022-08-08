Пятерых участников массовой драки бойцов ММА с рэперами задержала полиция Петербурга

Участников массовой драки в Мурино, в том числе Артема Тарасова, задержала полиция. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники полиции задержали пятерых участников массовой драки с участием бойцов ММА, которая произошла в минувшее воскресенье в Мурино. Двое из задержанных несли на лице заметные следы недавней стычки, в которой, по словам местных жителей, схлестнулись до 30 человек

- Полицейские установили, что в ходе драки был применен травматический пистолет и баллончики со слезоточивым газом. Позже из больницы поступила информация об обращении за медицинской помощью 27-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Раненым оказался тренер ММА Руслан Булгучев, который получил три три пули из «травмата». Сам он рассказал «КП-Петербург», что проходил мимо, но не мог вступиться за людей.

В отделение привезли в том числе и самого известного из дравшихся, бойца ММА и блогера Артема Тарасова. Он рассказал свою версию произошедшего: «Мой друг повздорил с рэпером Димаста. У них какая-то бытовая драма произошла». После чего рэперы и бойцы собрались стенка на стенку 10 на 10 человек.

Сейчас по факту драки полиция завела дело о хулиганстве. Остальных драчунов ищут.

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