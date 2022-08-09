Разрисовывают машины краской, отбирают колбасу на границе, выливают пиво: Как Финляндия измывается над туристами из России

После открытия границ российские туристы хлыну в Финляндию Фото: Олег ЗОЛОТО

Пока финны решают сокращать ли количество виз для россиян и сносят советские памятники, русские, как это принято, не сдаются - толпами едут покорять Хельсинки, Иматру и другие заграничные города. Но рады ли гостям в самой Финляндии? «КП-Петербург» решила выяснить, как соседская страна встречает нахлынувших российских туристов.

«РАСЧЕХЛЯЕМ» БУТЕРБРОДЫ

15 июля 2022 года - долгожданная дата для любителей финских пейзажей, вещей и продуктов. Именно в этот день официально была открыта сухопутная граница между Финляндией и Россией - уже утром там выстроилась огромная очередь из машин. С тех пор прошел почти месяц, очереди стали поменьше, а вот «веселых» историй с границы все больше.

Пробки на границе собираются нешуточные ФОТО: соцсети

Одной из первых «жертв» таможенников в Финляндию стали… бутерброды! Их стражи границы, судя по всему, недолюбливают, так как лишают главного ингредиента – колбасы.

- Мы ездили туда 25 июля, досматривают очень внимательно. На выезде из России просмотрели всю машину, спросили сколько валюты везем наличкой, а вот на въезде в Финляндию заставили выбросить мясо из бутербродов, - смеется в разговоре с «КП-Петербург» одна из путешественниц.

В мусорку летит не только колбаса, вслед за ней отправляют еще сыры и рыбу. Можно подумать, что Финляндия – страна бушующих веганов, борющихся за жизнь и здоровье животных, но нет. Запрет на ввоз мясных и молочных продуктов существовал на границе этой страны еще задолго до того, как движение стало особенно модным. Исключением из этого правила может быть только смесь для кормления.

Перед поездкой не стоит забывать, что Финляндия давно является частью Евросоюза, а значит - припасенные вами в долгую дорогу фрукты и овощи тоже могут отправиться в мусорный контейнер перед въездом в эту страну. Но как же русская смекалка? Некоторым особенно изворотливым туристам удалось припрятать их от всевидящего ока таможенников.

Чаще всего в Финляндию едут за покупками Фото: Олег ЗОЛОТО

- Мы границу прошли вообще спокойно. Финны запрещают везти томаты и так далее, а мы и помидоры провезли и даже огурцы. Спрятали просто поглубже в рюкзаке, а они посмотрели только по верхам, - похвасталась путешественница Светлана.

ВЕРНИТЕ ПИВО ФИННАМ

Уж не знаем, чем именно руководствуются наши туристы, собираясь в автопутешествие, но многие из них запасаются на всякий случай и алкоголем. Только и тут незадача – с болью на сердце и ликованием в печени его приходится оставлять на границе. При этом нельзя алкоголь как ввозить в Финляндию, так и вывозить.

- Вы представляете, взял с собой бутылку шампанского, а на границе отобрали! Еще и протокол выписали, – возмущаются многие на форумах путешественников.

- Да не может быть такого. Шампанское же не причислено к крепким напиткам, - удивляются бывалые туристы.

- Да за крепкое тебя вообще «линчуют» на месте, - смеются им в ответ.

Разобраться с ввозом и вывозом алкоголя в Финляндию действительно нелегко. К старым добрым правилам с недавних пор добавились еще и санкции, так что неразбериха в этом плане на границе та еще. Как раз согласно санкционному списку и нельзя вывозить из России алкоголь, причем практически любой.

За туристами сами финны тоже успели соскучиться Фото: Олег ЗОЛОТО

Полный запрет на вывоз из России в Финляндию лег на напитки крепостью больше 22 градусов, а также слабоалкогольные напитки, в которые при изготовлении был добавлен спирт. Вывезти можно лишь тот алкоголь, что получен при брожении. Да и тот только в ограниченном количестве. Так любимым напитком путешественников становится пиво – берешь с собой 3 литра на человека и никаких проблем с таможенниками.

- Если у нас в машине двое детей, то на них тоже можно брать еще по 3 литра? – интересуются заботливые родители.

- Нет, так не пропустят, если им еще 18 нет, - отвечают знатоки.

Вероятность, что таможенники закроют глаза на «санкционку» все же есть. Многим удается провезти туда и обратно все, что угодно. Прячут в основном под сиденья, но тут уж все зависит от того, на какого таможенника наткнешься. Бывает, что стращают не только финны, но и русские. Из Финляндии можно вывезти в Россию только три литра алкоголя, независимо от градуса.

- Поехали мы домой из Финляндии. На границе финны шлепнули печать и даже не вышли досматривать машину, оставалось только проскочить нашу сторону. Подъезжаем, а там милая девушка-таможенник. И давай она пересчитывать наше пиво, оказалось на полтора литра больше положенного. И началось – распаковка машины, досмотр, взвешивание вещей, составление протокола. Забрали шесть бутылок и говорят: «А теперь мы должны отвезти пиво обратно в Финляндию в вашем присутствии и записать это на видео». Нашли водителя, который согласился мое пиво финнам вернуть, так и произошла «торжественная» передача его на родину, - рассказала «КП-Петербург» измученная петербурженка.

О некоторых ограничениях предупреждают еще в магазинах ФОТО: соцсети

ЧЕКИ НА «РОСКОШЬ» ДЕЛЯТ

Еще одно новое и немаловажное правило, которым многие туристы пренебрегают – это стоимость вывозимых товаров из Финляндии. Например, ваша курточка за 300 евро – это уже предмет роскоши, который таможенники с удовольствием отправят на свалку. Но финны тоже не дураки, терять покупателей, которых так долго ждали, они не хотят, поэтому чеки с легкой руки делят на нужные суммы.

- Паспорт ни разу не спросили при покупках, хотя я брала вещи на гораздо большие суммы, чем 300 евро. Более того, в магазине мне предложили пальто за 1000 евро пробить двумя чеками – 250 евро и остаток. Так на границе можно будет показать только маленький чек и спокойно проехать. Продавцы сказали, что все понимают, и женщины не должны страдать, - рассказывает туристка Элина.

Еще один лайфхак от отчаянных шопоголиков – надевайте обновки еще до подъезда к границе, если это конечно не пуховики. Тогда вопросов может возникнуть намного меньше, но опять же, как повезет. Предметы роскоши могут просто у вас изъять.

Ограничения есть не только по стоимости, но и по весу. На одного человека не больше 31 килограмма вещей на вывоз из Финляндии. Только если вы вдруг купите 32-килограммовый шкаф или диван на всю семью, то поделить его вес на всех не получится, придется оплачивать пошлину.

Машину с русскими номерами разрисовали на парковке отеля ФОТО: соцсети

«МАШИНУ РАСПИСАЛИ НА УКРАИНСКОМ»

Но переживают российские туристы не только из-за проблем с вывозом товаров, но и из-за русофобии, с которой можно сейчас столкнуться в Европе. Вычислить русского в Финляндии не так просто, только если при общении, но вот российские номера выдают тебя сразу со всеми «потрохами». Так не повезло и семье из Петербурга, которая на ночь оставила машину у отеля, а утром нашла ее с огромной надписью краской на украинском.

- Мы остановились на одну ночь в отеле в пригороде Хельсинки, у них своя парковка, но без камер. В это место люди приезжают кататься на велосипедах и гулять. Сложно поверить, что кто-то ночью с баллончиком мог там случайно проходить, нас заметили, когда мы заезжали туда через спальный район. Я думаю, что нам просто сильно не повезло, но рекомендую оставлять машину на парковке с камерой, - рассказала «КП-Петербург» петербурженка Тамара.

Напрямую с русофобией сталкиваются немногие, но путешествую с российскими номерами, можно найти у себя под «дворником» листовки с антивоенными призывами. Их раскладывают на парковках.

Несмотря на все нюансы, почти все поездками в Финляндию остаются довольны. Оттуда ведь привозят не только вещи, но и новые впечатления. Оценить желание россиян съездить к «соседям» можно по очередям за визами, сейчас найти свободное окошко на оформление практически невозможно.

КОНКРЕТНО

Что нельзя вывозить из России?

- Из России в Финляндию запрещено вывозить топливо, спиртосодержащий алкоголь любой крепости, молочные и мясные продукты, овощи, фрукты, ягоды и больше 10 тысяч долларов наличными.

- Также нельзя брать с собой больше 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака.

Что нельзя вывозить из Финляндии?

- Из Финляндии в Россию запрещено вывозить товары стоимостью более 300 евро. За исключением: электроприборов и смартфонов стоимостью меньше 750 евро, музыкальные инструменты дешевле 1 500 евро и транспортные средства до 50 тысяч евро. Их ввозить в Россию можно.

- Запрещено также вывозить больше трех литров алкоголя, топливо и больше 200 сигарет или 50 сигар, 250 граммов табака.

- За два дополнительных литра алкоголя нужно будет заплатить пошлину. При этом больше 5 литров вывозить нельзя

- Не дадут вам провезти также вещи и товары весом больше 31 килограмма на человека. При перевесе также уплачивается пошлина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Финляндия решила вступить в НАТО. Что изменится для Петербурга и Ленобласти

Экс-министр экономики РФ уверен, что вступление Финляндии в НАТО никак не скажется на торговле с Россией (подробнее)

Агенты в Петербурге оформляют финские визы за 20 тысяч рублей. Какие есть риски

Стоимость оформления финской визы в Петербурге подскочила до 22 тысяч рублей (подробнее)

Финляндия увеличит сроки выдачи виз россиянам из-за транзитных туристов

Пострадают и те, кто ездит в Суоми на шопинг (подробнее)

Власти Хельсинки снесли подаренный СССР монумент «Мир во всём мире»

Монумент передадут на хранение в Художественный музей Хельсинки (подробнее)