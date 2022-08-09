Блокадная симфония прозвучала на улицах Петербурга

Проект организован «Комсомольской правдой в Петербурге» честь 80-летия премьеры Седьмой симфонии Шостаковича. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как звучит гордость? Во вторник, 9 августа 2022 года на углу Невского проспекта, 54/3 и Малой Садовой улицы у блокадного репродуктора прошла памятная церемония «Голоса блокады».

Проект организован «Комсомольской правдой в Санкт-Петербурге» честь 80-летия премьеры Седьмой симфонии Шостаковича.

Назван проект «Голоса блокады» в честь тех, кто вселял стойкость и мужество в сердца людей через радио. Это поэтесса Ольга Берггольц, знаменитые ленинградские дикторы Михаил Меланед, Антонина Васильева и другие.

Именно по радио окруженный Ленинград узнавал новости с фронта, а также о ситуации в городе. В радиоэфире звучала воздушная тревога и сигнал отбоя, а в минуты перерыва такт отбивал легендарный ленинградский метроном. Также по радио транслировали музыку и стихи, которые не давали жителям отчаяться и давая надежду на скорую победу. 9 августа 1942 года в Большом зале Ленинградской филармонии была впервые исполнена Седьмая симфонии Дмитрия Шостаковича. Премьеру транслировали в эфир. Благодаря этому каждый ленинградец и житель страны мог услышать мелодию, ставшую гимном непокоренного города. Симфония подняла дух и придала сил изможденным защитникам Ленинграда продолжить яростное сопротивление. Это стало настоящим шоком и ударом для фашистских войск.

Церемония прошла 9 августа 2022 года у блокадного репродуктора. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С приветственным словом выступила генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды» Ирина Жеглова.

- Добрый день всем участникам сегодняшнего мероприятия, потомкам блокадников и жителям блокадного Ленинграда. В годы войны радио играло особую роль. Оно поддерживало связь осажденного города с остальной страной, а главное, поддерживало блокадников в их ежедневной борьбе за жизнь. Благодаря радио жители Ленинграда и вся страна слушали 9 августа 1942 года трансляцию исполнения Седьмой симфонии в Большом зале Ленинградской филармонии.

Сегодня в честь 80-летия этого знаменательного события в газете вышел специальный выпуск, в котором мы рассказываем о произведении, о Шостаковиче, о легендарных дикторах Радио и поэтессе Ольге Берггольц, которая сообщила всем радостную новость - блокада прорвана.

А сейчас мы услышим, как бьется сердце непокоренного города! Уважаемые гости огромное вам спасибо за участие и поддержку в нашем памятном мероприятии, мы рады видеть вас и гордимся тем, что в этот важный день вы с нами.

Проект «Голоса блокады» поддержал Комитет информатизации и связи, а также Архивный комитет Санкт-Петербурга, который предоставил запись симфонии.

На мероприятии были и те, кто лично пережил тяжелейшие годы блокады. Член организации «Жители блокадного Ленинграда» Элеонора Румен до сих помнит то страшное время.

После выступления участников, как и 80 лет назад, из блокадного репродуктора зазвучала Симфония стойкости и мужества. Легендарная мелодия звучала не только на улицах города, но и в Музее обороны и блокады Ленинграда, и на радиостанциях Петербурга. Акцию поддержали «Авторадио», радио «Зенит», «Петербург», «Россия», «Питер FM», «Юмор ФМ», «Энерджи», «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое Радио», «STUDIO 21», «Эльдорадио» и «Наше радио».

На мероприятии были и те, кто лично пережил тяжелейшие годы блокады. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чтобы каждый житель и гость города проникся легендарным произведением и почтил память великого подвига блокадного Ленинграда. В момент исполнения гимна Блокадного Ленинграда воцарилась торжественная тишина. Казалось, весь Невский застыл, вспоминая те страшные годы, когда решалась судьба непокоренного города и как в такт симфонии билось его сердце.

Потом состоялась церемония возложения цветов к памятнику блокадному репродуктору. Красные гвоздики кровавой лентой украсили стену дома, где ленинградцы, слушая репродуктор черпали силу и стойкость.

С окончанием мероприятия проект «Голоса блокады» не завершился. До 8 сентября продолжится конкурс на лучшее прочтение стихов Ольги Берггольц, в котором принять участие может любой желающий. Награждение лучших пройдет 8 сентября в стенах музея обороны и блокады Ленинграда.