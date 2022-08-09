«Ленинградская симфония» Шостаковича прозвучала над Невой

На стрелке Васильевского острова прозвучала "Ленинградская симфония" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Седьмую симфонию Шостаковича исполнили в Петербурге. 9 августа на стрелке Васильевского острова состоялся грандиозный концерт «Ленинградская симфония на берегах Невы». Произведение великого композитора исполнил Всероссийский Юношеский Симфонический Оркестр под руководством Юрия Башмета. Событие было посвящено 80-летию со дня исполнения легендарной симфонии в блокадном Ленинграде.

На сцене выступили артисты театра и кино Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я впервые дирижирую это произведение, очень волнуюсь. В оркестре собраны лучшие молодые музыканты нашей страны. Для них это первый опыт исполнения симфонии, - отметил Юрий Башмет.

Оркестром из молодых музыкантов диржировал Юрий Башмет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сам концерт сопровождался уникальным световым шоу. Кроме того, вне расписания, под звуки симфонии, был разведен Дворцовый мост.

Участие в памятной акции приняли ведущие российские актеры - Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Владимир Ильин, Алексей Гуськов и другие. Артисты читали стихи Ахматовой, Цветаевой и других поэтов, связанных с Ленинградом.

Ветераны были приглашены на праздник Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Впервые полностью симфонию я послушал на репетиции мероприятия, - отметил Константин Хабенский. - Та печальная ассоциация, которая была с детства, растворилась. Я услышал замечательные, теплые моменты весны, любви. Поэтому сейчас пребываю под большим впечатлением.

Ленинградская симфония Шостаковича Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В числе почетных гостей мероприятия были уже увы немногочисленные ветераны Великой Отечественной войны, защитники и жители блокадного Ленинграда, труженики тыла. Концерт состоялся при поддержке Министерства Культуры Российской Федерации, Фонда Президентских Грантов и Администрации Санкт-Петербурга. Грандиозный праздник транслировали телеканалы «Россия», «Россия-Культура» и онлайн-платформа СМОТРИМ.

По случаю памятной акции развели Дворцовый мост и зажгли Ростральные колонны. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Напомним, что Дмитрий Шостакович начал писать Седьмую симфонию летом-осенью 1941 года в Ленинграде. Здесь были созданы первые три части произведения. Позднее композитор был эвакуирован в Москву и далее в Куйбышев (ныне- Самара). Первое исполнение «Ленинградской симфонии» состоялось 5 марта 1942 года там же.

Перед зрителями выступил Хабенский Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На берегах Невы симфония впервые прозвучала 9 августа 1942 года - ровно 80 лет назад. Ее создание и исполнение оказало сильнейшее влияние на силу духа жителей осажденного города.

Воссоздали салют 1945 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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