Кто такая порноактриса Анастасия Гришман, которую убили в Санкт-Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Убийство порноактрисы и тиктокера Анастасии Гришман шокировало общественность. 26-летнюю девушку нашли мертвой в собственной квартире на Южном шоссе в Петербурге. Судя по всему, тело пролежало в ванне не меньше недели. Что произошло и кто убил Гришман - еще предстоит выяснить. А пока «КП-Петербург» рассказывает, кто такая порноактриса Анастасия Гришман, убитая в Санкт-Петербурге.

К 26 годам биография Анастасии Гришман впечатляет... горячими подробностями. Часто Гришман снималась на камеру и делала фото без цензуры. Вела себя вульгарно. Курила, материлась. С ног до головы убитая порноактриса Анастасия Гришман была забита татуировками.

Порноактриса Анастасия Гришман часто публиковала фото без цензуры. Фото: СОЦСЕТИ

ТикТок Анастасии Гришман популярен среди подписчиков - там у нее 13,2 миллиона лайков. Себя она там именует скромно – актриса. Некоторые видео с Гришкман собирали в соцсети до 10 миллионов просмотров. Там она рассказывает о своих буднях на съемках, а также о собственном тату-салоне.

Порновидео с Анастасией Гришман встречаются на различных ресурсах для взрослых. С одним из них у нее даже был заключен договор. За видео она получала полноценную зарплату. Кроме этого Анастасия отдельно продавала обнаженные фотографии без цензуры для своих подписчиков, готовых купить подписку на ее «творчество».

У порноактрисы Анастасии Гришман был свой тату-салон. Фото: СОЦСЕТИ

Также Анастасия имеет более шести тысячи друзей в аккаунте во «Вконтакте». Некоторые из них заявили «КП-Петербург», что та не пила, не употребляла наркотики, но ее «работу» все считали аморальной.

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