Девушка была порно-актрисой и тату-мастером ФОТО: соцсети

В Петербурге нашли убитой популярную 26-летнюю порноактрису Анастасию Гришман. Молодую девушку шесть раз пырнули ножом. Сейчас друзья задаются вопросом - кто и за что убил порноактрису. Главным подозреваемым в деле пока считается ее парень Дмитрий, его ищет полиция. "КП-Петербург" поговорила с друзьями девушки, чтобы узнать, что предшествовало ее убийству.

В соцсетях красавица была достаточно популярна - подписчики активно комментировали каждую обнаженную фотографию актрисы. Так у нее сформировалась и своя фанбаза, которой однажды девушка и представила своего нового молодого человека. Он, по мнению знакомых, хорошо подходил под любимой Анастасией типаж.

В убийстве подозревается ее молодой человек ФОТО: соцсети

- Она была очень хорошим человеком, но выбирала почему-то постоянно каких-то солевых (наркоманов - прим.ред.) ублюдков. Сама при этом не употребляла. Даже алкоголь не пила, ей не нравилось. Меня это при знакомстве с ней это сильно удивило, - рассказал "КП-Петербург" один из друзей девушки.

При этом на фотографиях Настя часто появлялась с сигаретой или в окружении бутылок, возможно, это было лишь частью ее образа. Сам же Дмитрий соцсети ведет не так активно - на странице минимум фото, в друзьях всего несколько подписчиков.

Судя по всему, между влюбленными произошла ссора, во время которой парень и убил Анастасию Гришман.

Чем молодой человек зарабатывает на жизнь, пока неизвестно. Но сама Анастасия помимо съемок в порно занималась еще и татуировками. В последние дни она активно вела запись и набирала клиентов. Этого, судя по всему, с лихвой хватало на жизнь. На своей личной странице красавица хвасталась красивыми машинами, одну из них на днях она должна была подарить кому-то из подписчиков с помощью розыгрыша.

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