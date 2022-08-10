Фото порноактрисы Анастасии Гришман: шелковое нижнее белье и татуировки по всему телу

Настоящее имя порноактрисы Анастасии Гришман - Анастасия Хламовская. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге продолжается расследование громкого убийства 26-летней порноактрисы Анастасии Гришман (настоящее имя - Анастасия Хламовская). Девушка была тиктокером, снималась с фильмах для взрослых и никогда не скрывала свой образа жизни. Подтверждение тому можно найти на любом фото порноактрисы Анастасия Гришман.

Вызывающие фото Анастасии Гришман. Фото: СОЦСЕТИ

Модель, или как она сама себя называла - актриса - позирует то в шелковом нижнем белье, то вовсе без него. Позы пикантные, девушка при этом расслаблена, словно не видит ничего зазорного в том, в каком свете предстает перед публикой в свои 26 лет.

Видно, что в кадре порноактриса Гришкман чувствует себя расслабленно. Фото: СОЦСЕТИ

Внешность Гришман при этом сама по себе вызывающая. Девушка вся покрыта татуировками: рисунки есть даже на лице - под глазами, как у рэпера Face.

Настя была вся в татуировках. Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, о пропаже Гришман в Петербурге в полицию сообщила ее подружка. В итоге тело Анастасии было найдено в тот же день в ее квартире на Южное шоссе. Окровавленный труп лежал в ванне. Причем, по предварительной версии, не меньше недели. Подозреваемым в убийстве Гришман сейчас считается ее любовник, который после произошедшего подался в бега. Его сейчас ищут.