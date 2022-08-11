Академик РАН Наталья Бехтерева: Кашпировский способен изменять наш организм, уж лучше бы он был шарлатаном

Кашпировский завлекал миллионы людей

Женщина на костылях еле передвигается по залу. Впереди нее преграда – сцена. Она останавливается, неуверенно глядя на препятствие, преодолеть которое ей не под силу. Тут властный голос командует: «Почему вы на костылях? Побежала!». Дама отбрасывает костыли и стремительно мчится на сцену. Трюк? Шоу? Артисты? Этим вопросом задавались и продолжают задаваться миллионы россиян, пытаясь разгадать «чудесный эффект исцеления» психотерапевта Анатолия Кашпировского.

Ученые до сих пор спорят: эффектный гипнотизер или шарлатан? Но изучить его способности научно на практике решилась лишь научный руководитель Института мозга человека РАН Наталья Бехтерева. Она лично на себе испытала дар внушения Кашпировского, который заставил ее худеть. Более того, она проверила физиологическое состояние человека в трансе во время сеанса психотерапевта. 11 августа Кашпировскому исполнилось 83 года. Ко дню рождения психотерапевта «КП» узнала, к каким выводам пришла ученая и что об этом думает ее сын-академик.

«УЖ ЛУЧШЕ БЫ ОН БЫЛ ШАРЛАТАНОМ»

Наталья Бехтерева была видным ученым, которая интересовалась всем тем, что сложно объяснить науке. За годы своей практики она написала более 400 работ, среди которых есть изучение мозга Ванги и дара самого Кашпировского. И если бабой Вангелией нейрофизиолог и академик РАН и РАМН восхищалась, то психотерапевта и целителя она опасалась. Но так случилось не сразу. Поначалу Бехтерева прониклась лечебным даром Кашпировского и пыталась ему помогать.

Наталья Бехтерева и ее сын Святослав Медведев Фото: предоставлено архивом Института мозга человека имени Бехтеревой

- Первое мое знакомство с Анатолием Кашпировским состоялось в Москве, в академической гостинице, куда он пришел ко мне то ли за советом, то ли за помощью, - делилась Бехтерева. - Я разговаривала с врачом из провинции, могущим, как он говорил, и желающим помочь детям с энурезом - ночным недержанием мочи. И только.

Наталья поначалу прониклась желанием Кашпировского помогать людям. Но, как она позже писала в своих работах, через какое-то время ее мнение резко изменилось. Более того, невольно она и сама на себе испытала дар психотерапевта. Как признавалась Бехтерева: «Уж лучше бы он был шарлатаном». Эти слова, как писала академик, были криком ее души.

«Мое стремление самой удостовериться в «странных» явлениях и дать им по возможности объективную оценку сыграло со мной злую шутку, да и далеко не шутку, - с сожалением признавала Бехтерева в своих трудах. - Степень внушаемости у меня близка к средней - я могу и согласиться с чужим мнением, и противостоять ему словами и поступками. И, несмотря на это, через час после разговора с Кашпировским, где он вскользь прошелся по моей возможной диете: исключить хлеб, картошку и так далее, - мы пошли с моей приятельницей обедать в наш гостиничный привычный ресторан.

После небольшого разговора с Кашпировским Наталья стала замечать за собой странные вещи. Они происходили сами собой, и она не могла на это повлиять. Во время обеда Бехтерева заметила, что ее подруга как-то «не так ест». Она стала анализировать и вскоре поняла, что дело во все не в приятельнице, а в ней самой. За разговором Наталья, не осознавая этого, аккуратно отодвинула на тарелке в сторону жареную картошку, которую она просто обожала.

- Ничего себе влияньице, - подумала Бехтерева. - И я немедленно как бы «закрылась» от Анатолия Михайловича. Удалось ли мне это полностью - мне судить трудно. Я хотела и хочу похудеть, но не считала, что к этому должен иметь отношение Кашпировский. Надо быть осторожнее.

Раньше Кашпировский проводил сеансы на стадионах Фото: Zamir USMANOV/globallookpress.com

«НЕ ПСИХОТЕРАПЕВТ, А САДИСТ?»

Свое мнение о Кашпировском Бехтерева резко изменила, после того как увидела фильм, который снимали в Киеве во время очередного сеанса психотерапевта. Тогда у нее впервые промелькнула мысль, что такой гипноз несет не только добро…

- Я увидела, как легко, с каким удовольствием, сладострастием прямо-таки, он делает почтенных, хотя бы по возрасту, людей смешными, заставляя их рыдать, заламывать руки, выходить на лужайку стадиона. И тут же - сеанс «обезболивания», - удивлялась академик РАН. - Ряд мужчин - и юркий Кашпировский со всей силы топчет каблуком пальцы их ног. Им не больно, хотя один просто падает. А целы ли их ноги? Этого никто не проверяет. Ну нет, это абсолютно недопустимо, так может поступать не врач-психотерапевт, а просто садист.

Чтобы понять для себя, как действует дар психотерапевта, нейрофизиолог исследовала двоих добровольцев во время одного из сеансов. То, что она увидела, ввело в еще больший научный ступор, ведь все приборы подтверждали - Кашпировский не шарлатан.

- Действительно, физиологические и биохимические показатели организма легко «двигались» под воздействием Кашпировского, - призналась Бехтерева.

Кашпировский лечил через телевидение Фото: Замир УСМАНОВ/РИА Новости

«МЕНЯЕТ ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗМА»

Бехтерева считала, что если бы Кашпировский продолжил опыты, они бы смогли разгадать, как показатели организма меняются под воздействием голоса психотерапевта. Более того, она могла бы и подробнее изучить «рисунок его голоса». И тогда бы все стало яснее.

- Эффекты типа выпадения бородавок, папиллом, да и остальные, вызываются срочной единовременной мобилизацией всех резервов организма, - объясняла Бехтерева. - Если цель того заслуживает, ну что ж... Но от главной возможной цели Кашпировский отказался: от онкологии. А если цель - папиллома, а через короткое время человек сталкивается с чем-то, требующим максимума его физических и душевных резервов, что тогда? Иногда плохо, очень плохо, если резервы ушли на борьбу с папилломой.

Изучая эффект Кашпировского, Бехтерева пришла к выводу, что он не хочет, чтобы ученые докопались до сути его дара. Она была уверена, что психотерапевт знал о себе все, но не хотел этим делиться.

- Он знает о себе больше, чем говорит, и иногда по желанию направленно причиняет зло. Вызов к жизни гиперрезервов? Намеренное их истощение? Жаль, что научное сотрудничество с Кашпировский невозможно, - сетовала Наталья. - Но я сама теперь не стала бы играть с этим злым огнем. Резюме: нет здесь чудес. Есть возможности, разработанные, руководимые сильной, не всегда доброй волей человека, не тратящего себя на других, не у бога просящего помощи недужным.

«СПОСОБЕН ИЗМЕНЯТЬ КРОВЬ»

Изучать дар Кашпировского пытался и сын Натальи Бехтеревой, академик РАН, который, как и мать, тоже возглавлял Институт мозга, Святослав Медведев. И если ранее ученый в интервью «КП» о Ванге говорил воодушевленно, то в случае с психотерапевтом он был крайне сух и старался избегать оценок и лишних высказываний о нем.

Святослав Медведев считают, что Кашпировского повторить невозможно Фото: gur.ru

Святослав Медведев признает, что Кашпировский способен изменять параметры организма у человека, например состав крови. Но академик считает, что такое не способен повторить больше не один человек.

- Я бы не особо хотел говорить об этом человеке, - признался «КП» Медведев. - О ком угодно, но не о нем. Могу сказать лишь, что эффект Кашпировского есть, а вот метода - нет.

КСТАТИ

«Кашпировскому неинтересны труды Бехтеревой»

Сам психотерапевт Кашпировский встречает свой день рождения на отдыхе. Об этом «КП» рассказал его директор Сергей. Как выяснилось, научные труды Бехтеревой экстрасенса интересуют мало.

- Анатолию Михайловичу неинтересны выводы Бехтеревой, поэтому он не будет их комментировать, - объяснил директор экстрасенса.

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