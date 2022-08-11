Имитация производства: Как будет работать завод ИКЕА в Тихвине с 1 сентября

"КП-Петербург" выяснила, что будут производить на фабрике ИКЕА в Тихвине с 1 сентября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Новость о том, что завод ИКЕА в Тихвинском районе Ленобласти возобновит работу с 1 сентября, воодушевила любителей шведской мебели. Но, как оказалось, радоваться было рано. Речи о производстве тех самых полок и шкафов пока не идет. Шведы действительно уходят из России.

Организатор профсоюза лесных отраслей Александр Илларионов разъяснил «КП-Петербург» ситуацию. Оказывается, с 4 марта 2022 года фабрика в Ленобласти находилась в простое, а рабочим выплачивали 100 процентов оклада. В итоге все свелось к тому, что людям предложили уйти. Но на выгодных условиях.

- На фабрике было 1 009 человек, - рассказал «КП-Петербург» Илларионов. - С 15 июня с ними проводились беседы. 500 человек согласились добровольно уйти с 7-8 окладами. Получается, другая половина сейчас осталась. Они будут трудиться в смешанном графике: неделя работы, неделя простоя. Две смены. Когда неделя работы, то будут выплачивать 100% от оклада, когда простой – не более 80%.

Рабочие фабрики в Тихвине будут работать неделя через неделю. Фото: СОЦСЕТИ

Во время простоя людям можно не находиться на производстве. Но по первому звонку они должны быстро явиться на рабочее место. А что будет на рабочей неделе? По сути, имитация производства.

- Наступил новый этап: фабрика перезапускается с половиной сотрудников, чтобы проверить оборудование. О выпуске мебели речи не идет. Производство – единый механизм. Недостаточно же включить только станок в один цеху. Нужно запустить все. Чтобы не было простоя. Это как с машиной перед продажей. Если она долго стоит в гараже, то аккумулятор «закиснет» и так далее. Так что производство будет в тестовом режиме. Допустим, в один день выпустят один товар. Прогонят бревно через все цеха. И то – товар потом в брак отправят, - объясняет Александр Илларионов.

Слова организатор профсоюза подтверждает и обычный рабочий Иван (имя изменено – прим.ред.).

- Действительно, с 1 сентября приступаем к работе. Все очень довольны. Жены вообще нас с цветами встречали после собрания, – смеется сотрудник ИКЕА. – Товары производить, похоже, не будем. Во-первых, нет логистики. Во-вторых, у нас нет нужной фурнитуры для товаров, ручек, ножек, всех этих вспомогательных частей для мебели. Сейчас у нас есть только бревна.

Имя будущего покупателя фабрики пока неизвестно. Рабочие так далеко не заглядывают. До нового года есть работа – и это главное. Но никто не исключает, что продажа производства может состояться и до зимы. Добавим, что 11 августа ИКЕА собирает работников своих магазинов на онлайн-конференцию, чтобы рассказать последние новости.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

IKEA не откроется: в чем секрет шведской компании и почему ее нельзя быстро заменить

Легендарные мебельщики заявили о сокращении бизнеса в нашей стране, прекращении поставок и продаже своих заводов (подробности)

Завод ИКЕА в Тихвине возобновит работу с 1 сентября

Но пока план рассчитан только до Нового года (подробности)

На заводе IKEA в Тихвине хотят сократить половину из 1000 сотрудников

После собрания им предлагают уволиться с выплатой 7-8 окладов (подробности)

Власти Ленобласти помогут найти покупателя на завод «ИКЕА» в Тихвине

Шведская компания объявила о полном уходе из России и продаже бизнеса (подробности)