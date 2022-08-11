Тело не могут найти 13 лет: в Петербурге вынесли приговор по делу об убийстве студента из-за задетого зеркала иномарки

Тело пропавшего парня не могут найти уже 13 лет. Фото: Предоставлено "КП-Петербург"

Городской суд Петербурга вынес приговор по громкому делу о пропаже 18-летнего студента, который бесследно исчез почти 13 лет назад. По версии следствия, в 2009 году парня, случайно задевшего зеркало припаркованной иномарки, похитили и забили до смерти. После чего труп закопали в полях. Тело жертвы не найдено до сих пор.

- Суд установил, что в ночь с 11 на 12 ноября 2009 года фигуранты уголовного дела после конфликта, произошедшего у одного из домов на Колпинском шоссе в поселке Шушары, силой усадили 18-летнего студента в автомобиль и вывезли в совхозные поля, где один из обвиняемых жестоко избил молодого человека, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

По данным уголовного дела, парню нанесли минимум пять ударов в голову и один в грудь. Меры «воспитания» оказались чрезмерными. Студента снова запихнули в машину, но вскоре трое похитителей заметили, что жертва не подает признаков жизни. Тогда они просто спрятали труп в канаве у колхозных полей и поехали дальше.

Евгений пропал в 2009 году. Он пошел провожать девушку и больше не вернулся домой. Фото: СОЦСЕТИ

Мать парня сразу поняла, что случилось страшное.

- Утром я проснулась с испугом, потому что поняла, что Женя так и не вернулся. Он был домашний мальчик, нас всегда предупреждал, если задерживался, а тут вообще ничего не было, - вспоминала тот страшный день в разговоре с «КП-Петербург» мама юноши.

Она бросилась обзванивать друзей сына и те рассказали, что его увезли на машине неизвестные. Потом было долгое следствие, которое тянулось 12 лет. 11 из них подозреваемые спокойно жили в одном поселке с родными жертвы. И лишь сейчас дело дошло до логического финала. Впрочем, приговор еще может быть оспорен.

- Подсудимые вину не признали. Суду сообщили, что в сговор не вступали, повреждений потерпевшему не наносили. Погибший при встрече с ними был пьян, в поля они его отвезли, так как он хотел еще выпить, а также прыгать, бегать и веселиться, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В ходе следствия фигуранты постоянно меняли показания и потом отказывались от них. Суд пришел к выводу, что обвиняемые хотят избежать ответственности. В итоге один из обвиняемых, который бил парня, получил 12 лет колонии строгого режима за похищение и умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по неосторожности смерть. Его подельники, обвиняемые только в похищении, получили пять и шесть лет колонии.

На тяжесть приговора повлияло и то, что родные до сих пор не смогли похоронить студента, что причиняет им моральные страдания. За это осужденные должны будут выплатить компенсацию матери парня в два миллиона рублей.

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