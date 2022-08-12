Хоккеист умер от удара шайбы в грудь Фото: СОЦСЕТИ

Семь минут до конца тренировки. На льду один из самых перспективных нападающих команды СКА-2008 14-летний Всеволод Малков. Звонкий щелчок, шайба летит в ворота. Глухой удар, хоккеист еще пару секунд держится на коньках, после чего падает. Вокруг врачи, тренеры и напарники Севы по команде. Молодого спортсмена пытаются спасти всеми силами, но все тщетно. Шайба прилетела прямиком в грудь, мгновенно убив спортсмена. «КП-Петербург» узнала из первых уст, как проходила роковая тренировка, и почему юного хоккеиста не смогли спасти.

«ЕГО КУПИЛИ ЗА 450 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ»

Сева стоял на льду с самого детства - игра в хоккей была его мечтой, которую осуществили его родители. Талантливый мальчик был гордостью отца. Глава семейства внимательно следил за каждой игрой сына, вместе с ним радовался его победам и новым наградам. До СКА Малков играл в «Стрельне» и в «Динамо». Парню прочили большое будущее.

- Сева перешел в петербургский СКА в мае этого года, - рассказали «КП-Петербург» друзья парня по команде. - Он сам пришел в клуб на просмотр, классно проявил себя, в итоге его решили купить. Трансфер оформили аж за 450 тысяч рублей. Это большая редкость для детского хоккея, когда кого-то покупают. Но в случае с Севой это было неудивительно, он был очень быстрый нападающий, принимал умные решения на льду. Был в хорошей физической форме.

Отец гордился сыном Фото: СОЦСЕТИ

Сева был талантливым не только на льду, но и в обычной жизни. Парень должен был перейти в восьмой класс, учителя его обожали. Но главной мечтой Малкова было играть во взрослой команде СКА. Именно поэтому на льду он выкладывался на полную катушку. Это и сыграло с ним злую шутку.

- Сева был одним из лучших игроков, он знал, что команда ждет от него успеха, поэтому даже на тренировке делал все для победы, - поделился с «КП» один из лучших друзей парня. – Я его видел перед выходом на лед. У него никогда не было проблем со здоровьем. Он был здоров, как бык! И в день тренировки тоже – ничего подозрительно, в прекрасной форме. На нем была полная экипировка, вся защита, в том числе нагрудник. Нагрудники у нас хорошие, без брака. Ничто не предвещало беды.

«ПРОЕХАЛ МЕТР И УПАЛ»

Тренировка команды Севы проходила 11 августа. Все шло, как обычно. До конца тренировки остается 7 минут. Самая напряженная часть игры. Напарник Малкова ведет шайбу и атакует ворота противника.

- Сева встал прямо напротив ворот, чтобы закрыть обзор вратарю противника – это такая хоккейная хитрость, - поделились с «КП-Петербург» напарники Севы по команде. – Нападающий наносил удар из синей зоны, которая находится рядом с воротами. Прозвучал мощный щелчок, Сева видел шайбу, но не успел уклониться. И она попала ему прямо в грудь - в сердце. В итоге Сева проехал еще один метр и рухнул на спину. К нему сразу же выбежал врач, который одел на него кислородную маску. Тренеры медикам тоже помогали. А нас сразу же увели в раздевалку, чтобы мы не создавали панику.

У парня было большое будущее Фото: СОЦСЕТИ

Друзья Севы по команде признаются, что шайба часто попадает в них, иногда и в грудь. Но такое, чтобы убила, - впервые.

- Защита у Севы и вправду была хорошая. Просто там был бросок с огромной силой, по шайбе бил мощный игрок, это и сыграло свою роль. Шайба летела со скоростью 140 километров в час. Возможно, даже быстрее. Может, шайба пробила защиту.

Севу доставили в больницу. Врачи прикладывали все усилия, чтобы спасти парня.

- Врач команды незамедлительно оказал помощь хоккеисту и вызвал скорую помощь, которая провела все реанимационные мероприятия. Сердце Всеволода смогли запустить, его доставили в больницу, но спасти мальчика не удалось, - вздыхают в СКА.

Смерть Севы для его команды стала настоящей трагедией.

- Команда себя чувствует не очень хорошо, - признаются парни. - Все плакали. У нас от рыданий все тело тряслось.

Шайба попала парню в грудь Фото: СОЦСЕТИ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Спасти парня было невозможно»

Сейчас все ждут результаты вскрытия, чтобы понять – что именно стало причиной смерти здорового спортсмена. Однако, по мнению экспертов, спасти парня почти не было шансов.

- Тут два варианта причин смерти. Есть такой термин - травматический инфаркт, - рассказал «КП» врач скорой помощи Михаил Коневский. - Он может быть от удара кулаком, от удара шайбой, бревном - любой тупой удар может спровоцировать такой инфаркт. Это происходит рефлекторно, сердце сильное или слабое - тут нет особого значения. Вторая версия - в сердце проходит часть аорты, она может истончаться, возникает аневризма, которая никак не беспокоит человека. И, возможно, от удара лопнула аневризма, и парень умер.

По мнению врача, спортсмен после удара был обречен.

- Если это инфаркт, тот тут организм молодой, он не приспособлен к таким вещам как инфаркт, - поясняет Коневский. – Это у пожилых прежде были приступы, стенокардия, сердце привыкает, и они выживают при первом инфаркте, а молодые умирают. Да и тут мог быть обширный инфаркт, как Юрия Шатунова. Что касается аорты, при разрыве аневризмы кровь изливается в грудную полость в течение двух минут, спасти человека нереально. Так, например, дети умирают на физкультуре.

СКАЗАНО

«Клуб окажет поддержку семье»

- Трагичная новость о гибели воспитанника СКА потрясла каждого из нас, - поделился главный тренер СКА Роман Ротенберг. - Всю ночь не спал и думал о мальчике. Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю горечь и боль утраты, это невосполнимая потеря для нашей академии, для клуба, для всей большой хоккейной семьи. Нет ничего страшнее смерти ребенка. Мы обязательно окажем любую необходимую финансовую поддержку семье Всеволода. Каждый из нас глубоко скорбит вместе с близкими мальчика, он навсегда останется в наших сердцах.

ЕЩЕ БЫЛИ СЛУЧАИ

Александр Орехов, 16 лет

Удар шайбой в шею

В 2016 году 16-летний капитан юниорского состава новокузнецкого «Металлурга» получил удар шайбой в шею во время матча с «Сибирью». Спортсмен сразу же впал в кому из-за повреждения шейного позвоночника. Спасти парня не удалось. Он скончался через три недели, так и не приходя в сознание.

Дмитрий Учайкин, 32 года

Удар клюшкой в висок

В 2013 году форвард казахстанского «Иртыша» Дмитрий Учайкин получил удар клюшкой в висок на матче против «Арыстана». После тяжелого потрясения он с трудом поднялся, но потом еще даже вышел на лед со скамейки запасных. Пытался помочь команде. Домой уехал сам. А под утро Дмитрию стало плохо, он потерял сознание. Жена вызвала скорую. Спортсмен скончался в больнице.

Максим Копосов, 16 лет

Шайба попала в грудь

16-летний игрок хоккейного клуба «Олимпия» из Кириво-Чепецка Кировской области Максим Копосов потерял сознание во время игры в Пензе в феврале 2012 года. У парня остановилось сердце. Он скончался, так и не приходя в сознание. По одной из версий, перед этим он получил удар шайбой в грудь. Однако следов удара врачи на его теле не нашли.

Тимур Файзутдинов, 19 лет

Удар в весок убил хоккеиста

В марте 2021 года во время матча команды МХЛ "Динамо" из Петербурга против ярославского "Локо" шайба прилетела в висок 19-летнему Тимуру Файзутдинову. От мощного удара спортсмен рухнул на лед, а через несколько секунд потерял сознание и впал в кому. Спасти парня не удалось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Шайба попала в сердце»: 14-летний хоккеист СКА погиб на тренировке команды

14-летнего хоккеиста СКА убило шайбой во время тренировки в Петербурге (подробности)

«Он всегда ложился под удар»: Почему врачи не спасли жизнь 19-летнему хоккеисту Тимуру Файзутдинову после удара шайбы в висок

Сестра и отец спортсмена впервые прокомментировали трагедию (подробности)