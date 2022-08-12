Пересадка будет неудобной. Какие недостатки нашлись у проекта трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка

Новый трамвайный маршрут позволит быстрее добираться до метро жителям новых домов на юге Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началось строительство трамвайного мегапроекта – долгожданной линии Купчино – Шушары – Славянка. Ее создадут по схеме государственно-частного партнерства с привлечением заемных средств. Проектом будет заниматься ООО «БалтНедвижСервис» - совместная компания Газпромбанка и Группы «АБЗ-1». Общий объем инвестиций уже сейчас оценивается почти в 26 млрд рублей.

Строительство без разрешения

Интересно, что строительство началось до получения разрешительных документов – но так можно. Право на проведение подготовительных работ одновременно с прохождением госэкспертизы дают постановления российского правительства. Поэтому уже сейчас «БалтНедвижСервис» начинает обустраивать строительный городок в Купчино, заниматься переустройством инженерных сетей и определять положение объекта на местности.

Предполагается, что частный трамвай позволит добираться к метро жителям новых домов на юге Петербурга. Городские власти считают, что линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год.

Сроки и этапы строительства. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Долгожданные трамваи

Жители поселка Шушары действительно с нетерпением ждут новую трамвайную линию. Ведь метро им так и не построили, а с 15 июля они остались еще и без маршруток.

- Мы очень давно ждем этого трамвая! Но то, что шушарцам обычно обещают – дороги, школы, детсады, парки, - обычно оказывается пустыми словами, - негодует жительница Шушар Юлия. - Когда-то мы рассчитывали на метро «Шушары», но до станции этой никак не добраться, до туда ни один транспорт не идет. Надеемся, не будет так же и с трамваями.

В Смольном за проект отвечает комитет по инвестициям. Там утверждают: трамвайная линия продумана до мелочей. Она будет проложена по незастроенным территориям, существующим проспектам и улицам. Жители Шушар могут не переживать – дома сносить не будут.

- Существует Генеральный план развития Петербурга, в котором определены будущие места застройки, перспективная улично-дорожная сеть. Именно на Генеральный план опираются и разработчики трассы, и проектировщики новых жилых комплексов, - сообщили «КП-Петербург» в ведомстве. - Трассировка трамвайной линии определена конкурсной документацией и уточнена комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга на стадии проектирования и разработки проекта планировки территории . Работы по концессионному соглашению между Санкт-Петербургом и ООО «Балтнедвижсервис» ведутся в два этапа, все сроки соответствуют согласованному с городом графику».

Как пойдет линия трамвая. Фото: vk.com/tramexpress_spb

«Богом проклятое место» в Петербурге

Эксперты также утверждают, что проект – достойный. В городе давно ждали начала строительства. Но воспользоваться трамвайной линией смогут не все.

- В Славянке неидеальная трассировка, то есть надо было, конечно, тянуть по оси микрорайона, но из-за парковки это не сделали, трамвайные пути пойдут в стороне. Людям все-таки придётся идти пешком до остановки, но немного. Гораздо хуже ситуация обстоит с Ленсоветовским, - рассказал «Комсомолке» эксперт по транспорту Владимир Валдин. - Им придется ходить добрые полтора километра через поля и склады. Ленсоветовский – проклятое место. Туда никакого транспорта не предусмотрено. Того, кто выдавал разрешения на строительство этих домов, нужно приговорить к пожизненному поселению там.

Несмотря на бесконечные страдания жителей Ленсоветовского, главный недостаток проекта все-таки иной. И он станет более заметным, если удастся реализовать проект до конца и создать в рамках второй очереди два новых маршрута – до кампуса СПбГУ в Детскосельском и в аэропорт Пулково.

- Пересадка в Купчино будет неудобной, откровенно говоря. Не смогли согласовать расположение терминалов близко к метро и к существующей трамвайной линии. И там людям придется достаточно далеко ходить и к метро, и к остановкам наземного транспорта – около полукилометра, - утверждает эксперт. - Кроме того, все пассажиры стягиваются к одной станции. Правильнее было бы вытянуть линию до «Звездной» и дальше по Ленсовета, чтобы людей распределить, но тут уже имущественные вопросы помешали.

Время в пути. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Тем не менее достоинств у проекта гораздо больше, чем недостатков. Помимо транспортной доступности, это еще и более 1,5 тысяч новых рабочих мест, а также – привлечение более 20 млрд рублей в бюджет города. Жителям Шушар и Славянки обещают: новая трамвайная линия появится уже к 2024 году.