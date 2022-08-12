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Общество12 августа 2022 16:51

Пересадка будет неудобной. Какие недостатки нашлись у проекта трамвайной линии Купчино – Шушары – Славянка

Ожидается, что трамвайной линией Купчино – Шушары – Славянка ежегодно будут пользоваться 13 млн пассажиров
Анастасия СИРОТЕНКО
Новый трамвайный маршрут позволит быстрее добираться до метро жителям новых домов на юге Петербурга.

Новый трамвайный маршрут позволит быстрее добираться до метро жителям новых домов на юге Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге началось строительство трамвайного мегапроекта – долгожданной линии Купчино – Шушары – Славянка. Ее создадут по схеме государственно-частного партнерства с привлечением заемных средств. Проектом будет заниматься ООО «БалтНедвижСервис» - совместная компания Газпромбанка и Группы «АБЗ-1». Общий объем инвестиций уже сейчас оценивается почти в 26 млрд рублей.

Строительство без разрешения

Интересно, что строительство началось до получения разрешительных документов – но так можно. Право на проведение подготовительных работ одновременно с прохождением госэкспертизы дают постановления российского правительства. Поэтому уже сейчас «БалтНедвижСервис» начинает обустраивать строительный городок в Купчино, заниматься переустройством инженерных сетей и определять положение объекта на местности.

Предполагается, что частный трамвай позволит добираться к метро жителям новых домов на юге Петербурга. Городские власти считают, что линией будут пользоваться не менее 13 млн пассажиров в год.

Сроки и этапы строительства. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Сроки и этапы строительства. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Долгожданные трамваи

Жители поселка Шушары действительно с нетерпением ждут новую трамвайную линию. Ведь метро им так и не построили, а с 15 июля они остались еще и без маршруток.

- Мы очень давно ждем этого трамвая! Но то, что шушарцам обычно обещают – дороги, школы, детсады, парки, - обычно оказывается пустыми словами, - негодует жительница Шушар Юлия. - Когда-то мы рассчитывали на метро «Шушары», но до станции этой никак не добраться, до туда ни один транспорт не идет. Надеемся, не будет так же и с трамваями.

В Смольном за проект отвечает комитет по инвестициям. Там утверждают: трамвайная линия продумана до мелочей. Она будет проложена по незастроенным территориям, существующим проспектам и улицам. Жители Шушар могут не переживать – дома сносить не будут.

- Существует Генеральный план развития Петербурга, в котором определены будущие места застройки, перспективная улично-дорожная сеть. Именно на Генеральный план опираются и разработчики трассы, и проектировщики новых жилых комплексов, - сообщили «КП-Петербург» в ведомстве. - Трассировка трамвайной линии определена конкурсной документацией и уточнена комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга на стадии проектирования и разработки проекта планировки территории . Работы по концессионному соглашению между Санкт-Петербургом и ООО «Балтнедвижсервис» ведутся в два этапа, все сроки соответствуют согласованному с городом графику».

Как пойдет линия трамвая. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Как пойдет линия трамвая. Фото: vk.com/tramexpress_spb

«Богом проклятое место» в Петербурге

Эксперты также утверждают, что проект – достойный. В городе давно ждали начала строительства. Но воспользоваться трамвайной линией смогут не все.

- В Славянке неидеальная трассировка, то есть надо было, конечно, тянуть по оси микрорайона, но из-за парковки это не сделали, трамвайные пути пойдут в стороне. Людям все-таки придётся идти пешком до остановки, но немного. Гораздо хуже ситуация обстоит с Ленсоветовским, - рассказал «Комсомолке» эксперт по транспорту Владимир Валдин. - Им придется ходить добрые полтора километра через поля и склады. Ленсоветовский – проклятое место. Туда никакого транспорта не предусмотрено. Того, кто выдавал разрешения на строительство этих домов, нужно приговорить к пожизненному поселению там.

Несмотря на бесконечные страдания жителей Ленсоветовского, главный недостаток проекта все-таки иной. И он станет более заметным, если удастся реализовать проект до конца и создать в рамках второй очереди два новых маршрута – до кампуса СПбГУ в Детскосельском и в аэропорт Пулково.

- Пересадка в Купчино будет неудобной, откровенно говоря. Не смогли согласовать расположение терминалов близко к метро и к существующей трамвайной линии. И там людям придется достаточно далеко ходить и к метро, и к остановкам наземного транспорта – около полукилометра, - утверждает эксперт. - Кроме того, все пассажиры стягиваются к одной станции. Правильнее было бы вытянуть линию до «Звездной» и дальше по Ленсовета, чтобы людей распределить, но тут уже имущественные вопросы помешали.

Время в пути. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Время в пути. Фото: vk.com/tramexpress_spb

Тем не менее достоинств у проекта гораздо больше, чем недостатков. Помимо транспортной доступности, это еще и более 1,5 тысяч новых рабочих мест, а также – привлечение более 20 млрд рублей в бюджет города. Жителям Шушар и Славянки обещают: новая трамвайная линия появится уже к 2024 году.

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