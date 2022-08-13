Колени в кресло и без розеток: Как добраться на автобусе от Петербурга до Геленджика за 38 часов

Среди первых пассажиров автобуса оказалась и корреспондент "КП-Петербург" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Каких-то 38 часов на автобусе и вы в Геленджике! Звучит как шутка, но нет. Пока сочинский аэропорт находится в простое, в Петербурге не дремлют. С 12 августа «Пассажиравтотранс» запустил прямые рейсы до Геленджика для всех, кто соскучился по черноморскому побережью. Таких смельчаков к отправлению первого автобуса набралось немного. В их ряды затесалась и корреспондент «КП-Петербург».

«Отправление в 23:00» - гласит билет, купленный на автовокзале на Обводном канале.

В 22:30 у перрона уже выстроилась очередь из... 11 пассажиров. А перед ними огромный автобус вместительностью 51 человек.

Очередь выстроилась всего из 11 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы и не думали, что будет полная посадка, это же первый рейс. На другие даты билеты уже потихоньку раскупают, причем в обоих направлениях, - рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

Похоже, что у первооткрывателей маршрута есть поистине уникальная возможность. По-королевски вытянуть ноги на соседние сиденья, которые остались пустыми. С учетом, что до солнечного Геленджика в одну только сторону ехать 38 часов, первых пассажиров можно назвать счастливчиками. Правда, не все с этим могут согласиться.

- Я билет только вчера купила, все отговаривали на автобусе ехать. Я должна была уже вместе с семьей быть в Египте, но родителям загранпаспорта выдали, а мне вот отказали. Решила ехать одна в Геленджик уже третий год подряд, - вдыхает студентка на одном из первых мест автобуса.

Ехать до Геленджика целых 38 часов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемоданы разложены в багажном отсеке, ремни пристегнуты, все три водителя на месте - можно стартовать. Тут на смену трепетному ожиданию поездки приходит осознание, что этот автобус станет твоей «крышей над головой» на следующие много-много часов. В этот момент замечаешь, что коленки упираются в соседнее кресло, что в салоне немного прохладно, что еды взял слишком мало.

- А мы вот вообще положительно настроены! - уверяет супружеская пара по соседству. - Нормально все будет. Далеко ехать? Ну и ладно.

Чтобы в дороге не заскучать, берем с собой любимую "Комсомолку" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оптимизмом можно зарядиться от соседей, но на одном оптимизме телефон долго не продержится. Поворачиваем голову на 360 градусов, но ни одной розетки или ее подобия не замечаем. Водители успокаивают - давайте, все зарядим.

Чувствую, что к концу поездки там выстроится целая очередь, но до этого пока далеко. На улицы Геленджика мы заедем лишь днем в воскресенье, 14 августа. А пока, чтобы не заскучать, берем в руки любимую «Комсомолку» и читаем анекдоты на последней странице.

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