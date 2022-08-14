«Гормоны играют, ищешь среди поклонниц красотку»: Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, изменял ли он своей жене

Сергей Жуков уже много лет счастлив в браке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всем давно известно, что Петербург – барная столица России. Чего стоит одна улица Рубинштейна! Но Сергей Жуков, видимо, решил, что этого недостаточно. И пока Филипп Киркоров строит торговый центр рядом с коровником, звезда «Руки Вверх!» открывает еще один одноименный бар. Но, как все мы помним, группа эта основана еще в 90-ых, оттуда и антураж в заведении.

Посетителей встречает грозная охрана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вход украшают портреты Сергея Жукова, рядом два колоритных охранника, будто сошедших с экранов «Бандитского Петербурга». Коктейли тоже оригинальные: вместо культового «Боярского» не менее вкусная «Крошка моя!».

Для тех, кто заскучает, есть интерактивный потолок Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для тех, кто заскучает, на потолке предусмотрительно развешаны радужные «пружинки». Для любителей перебрать с алкоголем стены обиты коврами, что когда-то украшали любую советскую квартиру. В таких обстоятельствах грех не вспомнить свое первое похмелье. В эти воспоминания и ударился Сергей Жуков.

На один день звездный артист встал за барную стойку Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это было в моем родном городе на Кавказе. Я работал тогда на кабельном телевиденье. Раньше дома ставился видеомагнитофон, шнуры тянулись в соседние квартиры и подъезды. Мой дядя сделал такое телевиденье сразу на несколько домов. Он пригласил меня к себе быть ведущим. Мне было 13-14 лет. Рассказывал, что будут показывать сегодня. Пока я вел программу дядя с друзьями рядом культурно выпивали какую-нибудь самогонку или брагу. Предложили мне попробовать, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Жуков.

Путь домой для еще совсем юного Сережи оказался очень трудным, а дома еще и ждали разгневанные родители.

Бар украсили "экспонаты" из 90-ых Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- После этого я часа четыре шел домой по дороге, которую можно пройти минут за семь. Я шел какими-то лесами, полями. Дядя позвонил маме, предупредил ее: «Ты уж его не ругай, это я дурак, не подумал, угостил», - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» певец. - Я с тех пор не пил лет до 19. Этот поход до дома я, конечно, не забуду никогда. Поэтому я и до сих пор человек не особо пьющий, максимум апероль. Иногда завидую тем, кто может оторваться так, что утром стыдно.

Музыкант и правда никогда не попадал в светскую хронику со скандальными новостями после шумных вечеринок. Сергей Жуков скорее порядочный семьянин, чем отвязный посетитель вечеринок. Не попадают на первые полосы и его любовные похождения, но неужели при многотысячной армии фанаток возможно не изменять жене?

Внутри бара разместилась даже машина Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда мы начинали, девчонки визжали, кричали, это был просто кошмар. Летели колечки, трусики и все, что угодно. После концертов мы собирали килограмма два серебра на сцене, которое фанатки с себя снимали. Но нам тогда было по 19-20 лет, а девочкам максимум 14 лет. Это дети. И вот ты - полный гормонов, молодой и красивый - смотришь в зал, ищешь хоть одну нормальную 18-летнюю девчонку, но их нет. Шли годы, теперь ты смотришь в зал... а у самого четверо детей. И тогда не было никаких шансов, и сейчас подходит женщина лет 60 и говорит: «В молодости-то я вас слушала», - смеется музыкант.

Жуков признался, что и без любовных похождений с фанатками чувствует себя счастливым и даже хотел бы завести еще одного малыша.

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