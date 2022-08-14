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14 августа 2022 13:00

«Гормоны играют, ищешь среди поклонниц красотку»: Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков рассказал, изменял ли он своей жене

Лидер группы «Руки Вверх» Сергей Жуков признался, что хочет завести пятого ребенка
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Сергей Жуков уже много лет счастлив в браке

Сергей Жуков уже много лет счастлив в браке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Всем давно известно, что Петербург – барная столица России. Чего стоит одна улица Рубинштейна! Но Сергей Жуков, видимо, решил, что этого недостаточно. И пока Филипп Киркоров строит торговый центр рядом с коровником, звезда «Руки Вверх!» открывает еще один одноименный бар. Но, как все мы помним, группа эта основана еще в 90-ых, оттуда и антураж в заведении.

Посетителей встречает грозная охрана

Посетителей встречает грозная охрана

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вход украшают портреты Сергея Жукова, рядом два колоритных охранника, будто сошедших с экранов «Бандитского Петербурга». Коктейли тоже оригинальные: вместо культового «Боярского» не менее вкусная «Крошка моя!».

Для тех, кто заскучает, есть интерактивный потолок

Для тех, кто заскучает, есть интерактивный потолок

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для тех, кто заскучает, на потолке предусмотрительно развешаны радужные «пружинки». Для любителей перебрать с алкоголем стены обиты коврами, что когда-то украшали любую советскую квартиру. В таких обстоятельствах грех не вспомнить свое первое похмелье. В эти воспоминания и ударился Сергей Жуков.

На один день звездный артист встал за барную стойку

На один день звездный артист встал за барную стойку

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Это было в моем родном городе на Кавказе. Я работал тогда на кабельном телевиденье. Раньше дома ставился видеомагнитофон, шнуры тянулись в соседние квартиры и подъезды. Мой дядя сделал такое телевиденье сразу на несколько домов. Он пригласил меня к себе быть ведущим. Мне было 13-14 лет. Рассказывал, что будут показывать сегодня. Пока я вел программу дядя с друзьями рядом культурно выпивали какую-нибудь самогонку или брагу. Предложили мне попробовать, - рассказал «КП-Петербург» Сергей Жуков.

Путь домой для еще совсем юного Сережи оказался очень трудным, а дома еще и ждали разгневанные родители.

Бар украсили "экспонаты" из 90-ых

Бар украсили "экспонаты" из 90-ых

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- После этого я часа четыре шел домой по дороге, которую можно пройти минут за семь. Я шел какими-то лесами, полями. Дядя позвонил маме, предупредил ее: «Ты уж его не ругай, это я дурак, не подумал, угостил», - вспоминает в разговоре с «КП-Петербург» певец. - Я с тех пор не пил лет до 19. Этот поход до дома я, конечно, не забуду никогда. Поэтому я и до сих пор человек не особо пьющий, максимум апероль. Иногда завидую тем, кто может оторваться так, что утром стыдно.

Музыкант и правда никогда не попадал в светскую хронику со скандальными новостями после шумных вечеринок. Сергей Жуков скорее порядочный семьянин, чем отвязный посетитель вечеринок. Не попадают на первые полосы и его любовные похождения, но неужели при многотысячной армии фанаток возможно не изменять жене?

Внутри бара разместилась даже машина

Внутри бара разместилась даже машина

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Когда мы начинали, девчонки визжали, кричали, это был просто кошмар. Летели колечки, трусики и все, что угодно. После концертов мы собирали килограмма два серебра на сцене, которое фанатки с себя снимали. Но нам тогда было по 19-20 лет, а девочкам максимум 14 лет. Это дети. И вот ты - полный гормонов, молодой и красивый - смотришь в зал, ищешь хоть одну нормальную 18-летнюю девчонку, но их нет. Шли годы, теперь ты смотришь в зал... а у самого четверо детей. И тогда не было никаких шансов, и сейчас подходит женщина лет 60 и говорит: «В молодости-то я вас слушала», - смеется музыкант.

Жуков признался, что и без любовных похождений с фанатками чувствует себя счастливым и даже хотел бы завести еще одного малыша.

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